'Meksika Açmazı'na gala Mizah programı 'Meksika Açmazı', görücüye çıktı. Filmin başrol oyuncuları Mesut Süre, Fazlı Polat ve 'Anlatanadam'ın da yer aldığı galaya Elçin Sangu ve Özge Borak gibi ünlü isimler de katılım gösterdi

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Mesut Süre, Fazlı Polat ve 'Anlatanadam’ın podcast olarak başlattığı ve bugüne kadar 77 bölümle 20 milyondan fazla dinlenmeye ulaşan mizah programı 'Meksika Açmazı', beyazperdede seyirciyle buluştu.

Başrollerinde Mesut Süre, Fazlı Polat ve 'Anlatanadam’ın yer aldığı filminin galası Mecidiyeköy'de gerçekleşti.

REKLAM "ESKİDEN YAPAMADIĞIM ŞEYLERİ YAPIYORUM" Galaya katılanlar arasında Elçin Sangu da vardı. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Sangu, "Her şey çok güzel. Dinleniyorum bu aralar. Kendimi emekli gibi sanatsal faaliyetlere verdim. Resim falan çiziyorum. Eskiden yapamadığım şeyleri yapıyorum" dedi.

"ARADA BİZE GELİYORLAR" Ardından Sangu'ya muhabirler, "Saçınızı kesmişsiniz. Özel bir sebebi var mı?" sorusunu yöneltti. Konuyla ilgili konuşan Elçin Sangu, "Biz kadınız. Arada bize böyle geliyorlar. Sıkılma hissiyatı geliyor bazen, ondan kestirdim. İş için değil yani, değişme fikri" diyerek, sıkıldığını dile getirdi. Fotoğraflar: HT Magazin 'Meksika Açmazı' sahneye taşındı Depremzedelere destek