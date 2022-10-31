'Meksika Açmazı' sahneye taşındı

Aylık 10 milyon dinleyiciye ulaşan podcast programı 'Meksika Açmazı', artık dinleyicisiyle buluşuyor. Türkiye'nin ünlü komedyenlerini bir araya getiren 'Meksika Açmazı', dijital platformlardaki büyük başarısının ardından BKM Mutfak organizasyonuyla Türkiye'yi geziyor. İstanbul Ankara, Eskişehir, Adana, Antalya, İzmir ve Bursa oyunlarıyla binlerce izleyicisiyle bir araya gelen ekip, Çanakkale, Gaziantep, Adana, İzmir ve İstanbul'da Türkiye'yi gezerek sevenleriyle buluşmaya devam edecek.

'Meksika Açmazı', "O konuda gerçekten ne düşünüyorsun?", "Bu zor durumdan nasıl çıkarsın?" ve "Peki en yakın arkadaşını satar mısın?" gibi cevabı olmayan sorulara çözüm arıyor.

Anlatan Adam: 'Meksika Açmazı', ismen üç tane silahşörün birbirine silah doğrultması ve kimsenin kimseye silah sıkamaması. O kilit durumu olduğu için baktık ki Fazlı biraz karanlık bir yerde duruyor, Mesut moderatör olarak biraz ortada duruyor ben aydın tarafta duruyorum. Yani biz gerçek kişiliklerimizle aslında buradayız. Sonra bir anda Mesut ve Fazlı bana "Norveç" demeye başladılar. Sonra Fazlı’ya "Karaçi" demeye başladık.

Mesut Süre: 'Meksika Açmazı', 14 yıldır yaptığım radyo programını, Rabarba Talk adındaki YouTube'da yapmaya başladım. 9 bölümde bir araya geldik. Sevgili Fazlı Polat, bendeniz Mesut Süre ve Anlatan Adam’la. 9 bölümde çok organik bir bağ yakaladık ve işler çok iyi gitti. Fark ettik ki üç farklı hayat görüşünde insanlarız. Dedik ki; "Biz bunu düzenli olarak nasıl insanlara duyururuz?" Sonra podcast yapmaya karar verdik.

Fazlı Polat: Benim 'Meksika Açmazı'nda en çok sevdiğim şey şu; Biz sahnede ve podcastlerde konuşuyoruz. Daha sonra insanların bu açmazları kendi aralarında tartışmaları çok değerli. Bence işin başarısı tamamen buna dayanıyor. O yüzden 'Meksika Açmazı'nı herkesin dinlemesini tavsiye ediyorum.

Anlatan Adam: Hatta şöyle bir noktaya gelmiş, insanlar 'Meksika Açmazı'nı sanki bir board game gibi, örneğin 14. Bölümde 28. bölümde bir açmaz konuşmuşuz "Sen olsan ne yapardın?" diye ailece oynamaya başlamışlar. Bana göre en müthişi bu.

Mesut Süre: Şimdiye kadar 30 oyunu geride bıraktık. Dinleyici sayımız podcastte 10 milyona dayandı. Herhalde gerçek olmamız insanlara geçti. Bir açmaz konuştuğumuzda "Sen şu tarafa geç, sen diğer tarafa, ben ortada durayım" hiç demedik. Bazen gerçekten Fazlı’nın Norveç, Anlatan Adam’ın Pakistan olduğu, beni kafamın karıştığı bazen Fazlı’ya bazen Anlatan Adam’a yakın olduğum açmazlar oluyor. Bence işin büyüsü biraz burada. Ne düşünüyorsak onu söylüyoruz. "Aman şu köşede durayım, bir üçgen kuralım" yapmıyoruz. Herkesin yer değiştirdiği bir iş yapıyoruz.

Fazlı Polat: Biz başlarken de aslında, üçümüz aramızda tartışalım, açmazlar yaratalım" diye başlamadık. İlk bölümlerde sadece konuşuyorduk. Ondan sonra hakikaten karakterlerimizin çok farklı olduğu ortaya çıktı. Açmazlar böyle başladı.

Mesut Süre: 'Meksika Açmazı' dinleyebileceğiniz tüm platformlarda yayında. Bize katılın, aramıza katılın bakalım sevecek misiniz?

47 bölüm podcast ve bir çok gösteri yaptınız. Açmaz bulmakta zorlanıyor musunuz?

Mesut Süre: Şöyle; aslında hem kendimiz kafa yoruyoruz, hem de podcasti dinleyen bizim kafamızda olan insanlardan da rica ediyoruz. Hatta kimin açmazı olduğunu yayında söylüyoruz. Hep söylüyorum mizahta bir ortak akıl dönemi başladı. Biz de dinleyicilerimizin ortak aklından faydalanıyoruz. Bu proje bu nedenle gittiği yere kadar gider yüzlerce bölüm gider diye umuyorum.

Fazlı Polat: Bir de insanların kendi gerçek açmazlarını paylaşması çok güzel. Adam gerçekten başına gelen hikayeyi anlatıyor. "Ben böyle bir şey yaşadım. Siz bunu konuşur musunuz kendi aranızda?" diyor. En son 46. bölümdeydi sanıyorum... Biz gerçekten başımıza gelen gerçek bir açmazı konuştuk. Dinleyicilerimizde bize söylüyorlar bizde bunları konuşuyoruz tabi daha eğlenceli bir dille.