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Meksika'daki ''El Machete'' 21 kişiyi kaçırdı! 0:00 / 0:00

AA

"El Machete"nin, Chiapas'ta faaliyet gösteren uyuşturucu kartellerinin saldırılarıyla mücadele etme iddiasıyla kurulduğunu anımsatan yetkililer, silahlı kişilerin suçluları bulmak bahanesiyle kentte sokak sokak gezdiğini belirtti.

Silahlı grubun bazı evleri yaktığını, belediye binasına zarar verdiğini ve 21 kişiyi kaçırdığını söyleyen yetkililer, Pantelho halkının paniğe kapıldığını ifade etti.

Bölgede yaşayan aktivist Pedro Gomez de grubun en az 3 aracı ve 10 evi ateşe verdiğini aktardı.

SORUŞTURMA AÇILDI

Chiapas Savcılık Ofisi'nden adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili, olayla ilgili soruşturma açıldığını belirtti.

Yetkili, silahlı kişilerin "El Machete" üyeleri olduğunu dile getirdi.

Meksika'da geçen hafta silahlı kişiler, "El Machete" adlı grubu kurduklarını duyurmuştu. Kendilerini "savunma kuvvetleri" olarak ilan eden grup, organize suçla mücadele sözü vermişti.