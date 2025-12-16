Habertürk
        Haberler Dünya Amerika Meksika'da küçük uçak düştü: 7 ölü | Dış Haberler

        Meksika'da küçük uçak düştü: 7 ölü

        Meksika'nın başkenti Meksiko'nun yaklaşık 50 kilometre batısında küçük bir uçağın düşmesi sonucu en az 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi

        Giriş: 16.12.2025 - 05:12 Güncelleme: 16.12.2025 - 05:12
        Meksika'da küçük uçak düştü: 7 ölü
        Meksiko Sivil Koruma Koordinatörü Adrian Hernandez, Meksiko’nun yaklaşık 50 kilometre batısında, Toluca Havalimanı'na 5 kilometre uzaklıkta acil iniş yapmaya çalışan küçük bir uçağın düştüğünü belirtti.

        Hernandez, uçakta 8 yolcu ve 2 mürettebatın kayıt altına alındığını, ancak şu ana kadar 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını kaydetti.

        Öte yandan, kazanın nedenine ilişkin soruşturmanın yürütüldüğü aktarıldı.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

