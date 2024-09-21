Meksika'da Sinaloa karteli içinde çatışmalar sürüyor! Çok sayıda can kaybı var
Meksika'da uyuşturucu kaçakçılığı yapan Sinaloa karteline bağlı grupların 9 Eylül'den bu yana süren çatışmalar devam ediyor. Yetkililer, çatışmalarda 52 kişinin öldürüldüğünü, 51 kişinin de kayıp olduğunu açıkladı. Meksika Devlet Başkanı Obrador, çatışmalardan "ABD'nin de sorumlu olduğunu" söyledi
Meksika'da uyuşturucu kaçakçılığı yapan Sinaloa karteline bağlı grupların 9 Eylül'den bu yana süren çatışmaları sürüyor.
Sinaloa eyaletinde "El Chapo" lakaplı Joaquin Guzman'ın oğulları ile "El Mayo" lakaplı Ismael Zambada Garcia'yı destekleyenler arasındaki çatışmalar devam ediyor.
Yetkililer, 53 kişinin öldürüldüğünü ve 51 kişinin de kayıp olduğunu söyledi.
"ABD'DE DE SORUMLU"
Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, çatışmalardan "ABD'nin de sorumlu olduğunu" söyledi.
Garcia'nın 27 Temmuz'da ABD'de tutuklanmasına değinen Obrador, bu operasyonu "yanlış ve yasa dışı" şeklinde niteleyerek, Washington yönetiminin "tek taraflı kararlar almaya devam etmesi halinde işbirlikçi ilişkilerinin olamayacağını" belirtti.
Obrador, "Sinaloa'da istikrarsızlık ve çatışmayla karşı karşıyaysak bunun sebebi onların (ABD hükümetinin) bu kararı vermesidir." dedi.
Sinaloa eyaletindeki "El Chapo" lakaplı Joaquin Guzman'ın oğulları ile "El Mayo" lakaplı Ismael Zambada Garcia'yı destekleyenler arasındaki çatışmaların bölgesel hakimiyet mücadelesi olduğu tahmin ediliyor.
ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, 25 Temmuz'da Meksikalı uyuşturucu karteli Sinaloa'nın kurucusu Garcia ile örgütün diğer kurucusu Guzman'ın oğlu Joaquin Guzman Lopez'in Texas'ta gözaltına alındığını açıklamıştı.
27 Temmuz'da hakim karşısına çıkan Garcia tutuklanmıştı.
"El Chapo" lakaplı Joaquin Guzman ise 2019'da ABD'nin New York eyaletinde görülen davada müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.
*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.