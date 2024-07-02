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        Haberler Dünya Meksika'da uyuşturucu çetelerinin çatışmasında 19 kişi öldü | Dış Haberler

        Meksika'da uyuşturucu çetelerinin çatışmasında 19 kişi öldü

        Meksika basınında çıkan haberlere göre, ülkenin güneyinde uyuşturucu çeteleri arasında ağır silahlarla çıkan çatışmada 19 kişi hayatını kaybetti

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 02.07.2024 - 07:28 Güncelleme: 02.07.2024 - 07:35
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        Meksika'nın güneyinde uyuşturucu çeteleri arasında çıkan çatışmada 19 kişi hayatını kaybetti.

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        Meksika basınındaki habere göre, Chiapas eyaletine bağlı Guatemala sınırındaki La Concordia kasabasında, iki çete arasında ağır silahlarla çatışma çıktı.

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        Olayda taraflardan 19 kişi yaşamını yitirdi. Ölenlerden 4'ünün Guatemalalı olduğu ortaya çıktı.

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        Eyalet Sekreterliğinden yapılan açıklamaya göre, çatışmanın Sinaloa karteli ile Chiapas karteli arasında yaşandığı ve anlaşmazlığın sınır bölgelerindeki uyuşturucu rotasından kaynaklandığı tahmin ediliyor.

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        Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

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        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

        #meksika
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