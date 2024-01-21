Meksika lezzetlerinden birisiyle tanışın: Değişiklik arayanlar için tavuk fajita tarifi
Mutfaklarınıza Meksika'yı getirmeye hazır mısınız? Peki, klasik tavuk tariflerinden sıkıldığınızda yapabileceğiniz bir tarif ister misiniz? İşte, sizin için orijinali dana etinden yapılan fajitanın tavuklu versiyonu...
Meksika kökenli bir et yemeği olan fajita, zamanla tavukla da yapılmaya başlanan bir yemektir, hatta son zamanlarda vejetaryen alternatifi de yapılıyor. İşte, orijinal versiyonunda dana bifteğinin ince şeritler halinde kesilmesiyle yapılan bu tarifin tavuk ile nasıl yapıldığına dair detaylar...
TAVUK FAJİTA
Malzemeler (4 kişilik)
2 yemek kaşığı sıvı yağ
3 tavuk göğsü
4 adet soğan
2 adet kırmızı biber
2 adet sarı biber
4 diş sarımsak
2 adet yeşil biber
1 çay kaşığı toz kırmızı biber
1 çay kaşığı kimyon
Damak zevkinize göre tuz ve karabiber
Yapılışı:
Soğan ile biberlerinizi yıkayın ve jülyen şekilde kesin, bir kenara koyun. Tavuğunuzu uzun jülyen şeritler halinde kestikten sonra bir kaba alarak yağ ve baharatlarla harmanlayın.
Yağı büyük bir tavada ısıtın ve tavuğunuzu tavaya ekleyin, yüksek ateşte altın rengi olana kadar kızartın. Tavuğu bir tabağa boşaltın ve ısıyı orta seviyeye düşürün.
Kestiğiniz soğanları ekleyin ve 1 bardaktan biraz az (150 ml) su ekleyin. Tüm su buharlaşana kadar düzenli olarak karıştırarak 15 dakika pişirin. Gerekirse biraz daha yağ ekleyerek ısıyı kısın ve 30 dakika veya soğanlar yumuşayıp karamelize olana kadar pişirin.
Yanmaya başlarsa bir miktar su ekleyin. Karamelize olan soğanlarınızı tavuğun yanına alın ve biberlerinizi pişirin. Pişen biberinizin yanına soğanı tekrar alın.
Rendelediğiniz sarımsakları ve tavuğu tavaya ekleyin, iyice karıştırarak 5 dakika yumuşayana kadar pişirin.
İsteğinize bağlı olarak limon kabuğu rendesi ve su ekleyebilirsiniz. Tamamen piştikten sonra domates, acı sos, mayonez, ketçap gibi soslar eşliğinde servis yapabilirsiniz. Dilerseniz lavaşa sararak da yiyebilirsiniz.
Kaynak: Olive Magazine