Meksika lezzetlerinden birisiyle tanışın: Değişiklik arayanlar için tavuk fajita tarifi

4 Şurada Paylaş!









Kestiğiniz soğanları ekleyin ve 1 bardaktan biraz az (150 ml) su ekleyin. Tüm su buharlaşana kadar düzenli olarak karıştırarak 15 dakika pişirin. Gerekirse biraz daha yağ ekleyerek ısıyı kısın ve 30 dakika veya soğanlar yumuşayıp karamelize olana kadar pişirin.

Yanmaya başlarsa bir miktar su ekleyin. Karamelize olan soğanlarınızı tavuğun yanına alın ve biberlerinizi pişirin. Pişen biberinizin yanına soğanı tekrar alın.