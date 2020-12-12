Mela Bedel: Hampa'yı dostlukların sahteliği üzerine yazdım

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Sanatçı Mela Bedel, yeni çalışması 'Hampa'yla müzikseverlerle bir kez daha buluştu. Geçtiğimiz Eylül ayında çıkan 'Alayı Yalan'la sektöre hızlı bir giriş yapan Mela Bedel, 'Hampa' ile ilk şarkısının hikayesini devam ettirdi.

'Alayı Yalan'la günümüz aşklarını eleştiren Mela Bedel, "İlk şarkımı aşkların sahteliği üzerine yazmıştım, bu sefer sıra dostlukta. Hampa'yı da dostlukların sahteliği üzerine yazdım" dedi.

Yorumculuğunun yanı sıra söz yazarı ve besteci kimliğiyle müzik sektörüne yeni bir tarz getiren Mela Bedel, 'Hampa'ın da söz ve müziğine kendi imza attı. Düzenlemesini İbrahim Uludağ, Emir Akbulut ve İsmail İlgün'ün yaptığı şarkının klibi Behsat Veyseloğlu yönetmenliğinde çekildi. 'Hampa', tüm dijital platformlarda yerini aldı.