Melania Trump'ın film galası sırasında dışarıda protestolar vardı
ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın kendi adını taşıyan belgeselinin galası gerçekleştirildi. Başkanlık geleneğine göre bir ilke imza atılan belgeselin gösterimi sırasında, dışarıdaki eylemciler, ICE polislerine ve Trump yönetimine tepki gösterdi
ABD'nin First Lady'si Melania Trump, yeni belgeselinin Washington'daki galasına eşi Donald Trump ile birlikte katıldı.
Melania Trump, kabine üyeleri, ABD'nin muhafazakar kanadından etkili isimlerin katıldığı galada konuşma yaparak; "Bazılar, buna 'Belgesel' dedi ama değil. Bu, farklı bakış açıları, anlayışlar ve anlar sunan yaratıcı bir deneyim" çıkışı yaptı.
Bir yıldan uzun süren prodüksiyonun ardından 'Melania', ABD'de First Lady olmanın en kadar kazançlı bir iş haline geldiğini de ortaya koydu. Çünkü Trump, Amazon MGM Stüdyoları ile 40 milyon dolarlık bir anlaşma imzaladı ve bunun yanı sıra 35 milyon dolarlık devasa bir pazarlama bütçesi de elde etti.
Filmin başarısını nasıl tanımlayacağı sorulduğunda, Melania Trump gişe rakamlarına veya yayın istatistiklerine işaret etmedi. Çünkü ona göre milyonlarca dolarlık anlaşma zaten bir başarı demekti.
"Filmle çok gurur duyuyorum. İnsanlar beğenebilir, beğenmeyebilir ve bu onların seçimi" diyen First Lady; "Ulaşmak istediğimiz şeyi başardık. Benim için zaten başarılı. Yaptığımız şeyden çok gurur duyuyorum" ifadesini kullandı.
Donald Trump'ın ikinci başkanlık döneminde Beyaz Saray'a dönüşünü içeren 20 günü belgeleyen film, aslında ABD başkanlık geleneğine göre bir ilki içeriyor.
Görevdeki bir First Lady'nin özel hayatına dair içeriden bilgiler verilerek kazanç sağlaması açısından film, yeni bir adım teşkil ediyor. Çünkü ABD'de bu tür bilgiler, geleneksel olarak başkanlık sonrası döneme, daha az kazançlı kitap anlaşmalarına ve konuşma etkinliklerine yansıtılır.
DIŞARIDA PROTESTO
Siyasetçilerin yoğun katılımıyla gerçekleşen gala, geçtiğimiz haftalarda Minneapolis kentinde iki ABD vatandaşının kısaca 'ICE' denilen, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza polisleri tarafından öldürülmesinin ardından, Trump yönetiminin göçmenlere karşı uyguladığı politikanın ülke genelinde tepkiyle karşılandığı döneme geldi. ABD'de günlerdir ICE'a yönelik protestolar sürüyor. Galanın yapıldığı Trump Kennedy Center önünde de protestocular vardı. Eylemciler, ellerindeki pankartlarla ICE memurlarının şiddet içeren eylemlerine tepki gösterdi.