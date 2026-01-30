Melania Trump'ın film galası sırasında dışarıda protestolar vardı

ABD'nin First Lady'si Melania Trump, yeni belgeselinin Washington'daki galasına eşi Donald Trump ile birlikte katıldı.

Melania Trump, kabine üyeleri, ABD'nin muhafazakar kanadından etkili isimlerin katıldığı galada konuşma yaparak; "Bazılar, buna 'Belgesel' dedi ama değil. Bu, farklı bakış açıları, anlayışlar ve anlar sunan yaratıcı bir deneyim" çıkışı yaptı.

Bir yıldan uzun süren prodüksiyonun ardından 'Melania', ABD'de First Lady olmanın en kadar kazançlı bir iş haline geldiğini de ortaya koydu. Çünkü Trump, Amazon MGM Stüdyoları ile 40 milyon dolarlık bir anlaşma imzaladı ve bunun yanı sıra 35 milyon dolarlık devasa bir pazarlama bütçesi de elde etti.

Filmin başarısını nasıl tanımlayacağı sorulduğunda, Melania Trump gişe rakamlarına veya yayın istatistiklerine işaret etmedi. Çünkü ona göre milyonlarca dolarlık anlaşma zaten bir başarı demekti.

"Filmle çok gurur duyuyorum. İnsanlar beğenebilir, beğenmeyebilir ve bu onların seçimi" diyen First Lady; "Ulaşmak istediğimiz şeyi başardık. Benim için zaten başarılı. Yaptığımız şeyden çok gurur duyuyorum" ifadesini kullandı.