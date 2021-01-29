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HaberlerGündem3. SayfaMelek İpek'in çocuklarına eğitim desteği
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Başkandan cezaevindeki Melek İpek'in çocuklarına eğitim desteği

Antalya'da işkenceci eşi Ramazan İpek'i öldürmekten tutuklanan 2 çocuk annesi Melek İpek'in çocuklarına Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç'ten destek geldi. Dedelerinin evinde hayatlarına devam eden çocukların eğitimine rahat devam etmesi için eşya yardımında bulunan Başkan Genç, çocukları ziyaret etti. Başkan Turgay Genç, küçük çocukların dedesi Menderes Ç.'ye, "Yaşadıklarınız çok zor. Kadına yapılan şiddet asla kabul edilebilecek bir şey değil. Bu tamamen acizlik, bu olayların neticesinde yaşanan olay ise gerçekten çok trajik. Bu saatten sonra yapılabilecek yegâne şey iki küçük çocuğumuza sahip çıkmak" dedi

Melek İpek'in çocuklarına eğitim desteği
İHA

Antalya'da şiddet gördüğü eşi Ramazan İpek’i öldürmekten tutuklanan 2 çocuk annesi Melek İpek'in çocuklarına Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç'ten destek geldi.

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Melek İpek'in çocuklarının yaşamını sürdürdüğü dede Menderes ve anneanne Hatice Ç.'nin yaşadığı Kovanlık Mahallesi'ndeki evlerine ekip gönderdi. Küçük çocukların ve ailenin ihtiyaçlarının tespit edilmesini isteyen Başkan Genç, bugün de kendisi aileyi ziyaret etti. Duygusal anların yaşandığı ziyarette Başkan Genç çocuklara, "Ne isteğiniz olursa dedenize beni aramasını söyleyin. 'Dede, başkan amcamı ara, biz konuşacağız' deyin. Ben sizin yanınızda olurum" dedi. Belediye Başkanı Turgay Genç'e sarılarak teşekkür eden C.D.İ. ve kardeşi, "İyi ki varsınız başkan amca" dediler.

'BU SAATTEN SONRA YEGÂNE ŞEY İKİ ÇOCUĞUMUZA SAHİP ÇIKMAK'

Başkan Turgay Genç, hem öksüz hem yetim kalan kız çocukları için iki çalışma masası, iki bazalı yatak, televizyon, halı, perde, buzdolabı, elektrik süpürgesi ve çeşitli mutfak eşyaları hediye etti. Başkan Genç, eğitim süreleri boyunca çocuklara destek vereceklerini de söyledi. Genç, küçük çocukların dedesi Menderes Ç.'ye, "Yaşadıklarınız çok zor. Kadına yapılan şiddet asla kabul edilebilecek bir şey değil. Bu tamamen acizlik, bu olayların neticesinde yaşanan olay ise gerçekten çok trajik. Bu saatten sonra yapılabilecek yegâne şey iki küçük çocuğumuza sahip çıkmak. Onların bu olayların etkisinden en az hasarla çıkmasını sağlamak için hem şahsım hem de Döşemealtı Belediyesi olarak her zaman emrinizdeyiz. Çok geçmiş olsun. Melek kardeşimle görüştüğünüzde de benim selamlarımı iletin" dedi.

'DESTEĞİNİZ BİZİ ÇOK MUTLU ETTİ'

Ziyaretten dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Melek İpek'in annesi Hatice ve babası Menderes Ç., bütün gayelerinin torunlarının bir an önce annelerine kavuşarak yaşadıkları kötü anları unutmaları olduğunu söyledi. Baba Menderes Ç., "Başkanım ziyaretiniz ve hediyeleriniz için teşekkür ederiz. Kızımın sizinle fotoğrafı bile var. Sizi çok seviyoruz. Desteğiniz bizi çok mutlu etti" diye konuştu.

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