Melek Mosso: Ben de zorbalıklara uğradım
Melek Mosso, Serhat Tekin'in programında, kariyeri boyunca bir kadın meslektaşı tarafından maruz kaldığı zorbalığı anlattı. Ne var ki isim vermeyerek bütün kadın meslektaşlarını zan altında bıraktı
Melek Mosso, Serhat Tekin'in programında kariyeri boyunca maruz kaldığı zorbalıkları anlattı. Tekin'in "Kadın sanatçılar arasındaki rekabet seni yoruyor mu?" sorusuna yanıt veren Mosso, sektörde karşılaştığı olumsuz deneyimlerden bahsetti.
Melek Mosso, geçmişte bir kadın sanatçının kendisine karşı soğuk davrandığını belirterek; "Ben de zorbalıklara uğradım. Elimi uzattığımda havada bırakan kadın sanatçı oldu. Aynı masada oturduk, yarım saat konuşmadı benimle. Masada sadece ikimiz vardık ve beni görmezden geldi. Çünkü o zaman benden çok daha üst seviyedeydi. Ama ne oldu, zaman değişti. Şimdi ben onu geçtim" dedi.
Melek Mosso, isim vermeyerek bütün kadın meslektaşlarını zan altında bıraktı.
Bu deneyimin kendisini derinden etkilediğini ifade eden Melek Mosso; "Kişi kendinden bilir işi, ben asla kimseye böyle yapmazdım" şeklinde konuştu. Ayrıca; "Bu kötü duygular beni bıktırmış hissediyor" diyen şarkıcı, şu sıralar böyle olumsuz hisler beslemediğini ve tüm enerjisini albüm çalışmalarına yönelttiğini belirtti.
Fotoğraflar: DepoPhoto