Melek Mosso: Ben de zorbalıklara uğradım

Melek Mosso, geçmişte bir kadın sanatçının kendisine karşı soğuk davrandığını belirterek; "Ben de zorbalıklara uğradım. Elimi uzattığımda havada bırakan kadın sanatçı oldu. Aynı masada oturduk, yarım saat konuşmadı benimle. Masada sadece ikimiz vardık ve beni görmezden geldi. Çünkü o zaman benden çok daha üst seviyedeydi. Ama ne oldu, zaman değişti. Şimdi ben onu geçtim" dedi.

Melek Mosso, isim vermeyerek bütün kadın meslektaşlarını zan altında bıraktı.