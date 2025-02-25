Melek Mosso'dan yeni hit: 'Aşkın Adı'

Etkileyici vokali ve sahne performansıyla müzikseverlerin kalbinde taht kuran Melek Mosso, merakla beklenen yeni şarkısı 'Aşkın Adı'nı 21 Şubat'ta dinleyicileriyle buluşturdu.

Melek Mosso, müzikseverlere duygusal bir yolculuk sunan bu şarkıyla aşkın karmaşık ve bir o kadar da büyüleyici yanlarını anlatıyor. Şarkı; sözleriyle, dinleyicilere aşk acısını ve aşkın her halini hissettiren duygusal bir deneyim vaat ediyor.

REKLAM Söz ve müziği, Melek Mosso’ya ait olan şarkının düzenlemesi Gürsel Çelik, mix ve mastering’i Özgür Yurtoğlu tarafından yapıldı. Şarkının official visualizerı Murat Joker tarafından hazırlandı.