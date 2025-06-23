Melek Mosso, sözü ve müziği kendisine, düzenlemesi ise Gürsel Çelik’e ait olan yeni şarkısı "Hayat" ile yakında dinleyicilerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Aynı zamanda Mosso'nun ilk albümünün habercisi niteliğindeki bu şarkı, müzisyenin kariyerinde özel bir yer taşıyor.

Murat Joker yönetmenliğinde çekilen klipte farklı bir imajla yer alacağını belirten Melek Mosso; "Bu şarkı hayatımdaki ilk albümün ilk şarkısı" sözleriyle de projeye verdiği önemi vurguladı.