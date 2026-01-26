Habertürk
        Melek Mosso, sahnede fenalaştı - Magazin haberleri

        Melek Mosso, sahnede fenalaştı

        Kıbrıs'ta sahne alan Melek Mosso, konseri esnasında fenalaştı. Mosso, sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı

        Giriş: 26.01.2026 - 11:43 Güncelleme: 26.01.2026 - 11:44
        Melek Mosso sahnede fenalaştı
        Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Melek Mosso, Kıbrıs'ta hayranlarıyla buluştu. Mosso, şarkılarını seslendirirken fenalaştı. Tansiyonunun düştüğü öğrenilen şarkıcı, kısa bir aranın ardından sahnesine devam etti. Konser sonrasında Mosso, sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

        Melek Mosso; "Sevenlerim, mesajlarınız için çok teşekkür ederim. Sadece tansiyonum düştü. Sanıyorum biraz güçsüz kaldım. Stres, iş, yoğunluk... Gayet sağlıklıyım" dedi.

        Konser sonrasında, Ankara’da sokak hayvanları için barınak ziyareti yaptığını da belirten Melek Mosso; "Sokak hayvanları için konteyner aldık, mama götürdük. Elimden geleni yapıyorum" diyerek, duyarlılığını dile getirdi.

        Sadece hayvanlar için değil, çocuklar için de yardım çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Melek Mosso, geçtiğimiz hafta Hatay’daki ihtiyaç sahibi çocuklara mont ve bot gibi kışlık ihtiyaçlar ulaştırdıklarını söyledi. Duygusal anlar yaşayan Mosso; "Gece başımı yastığa koyduğumda o çocukları düşündüğüm zaman uyuyamıyorum. Herkes elini vicdanına koysun. Özellikle bu kış günlerinde üşüyen çocuklarımızı düşünürsek, daha kolay yol alabileceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Yakın zamanda bölgeye bizzat gideceğini de belirten ünlü şarkıcı, bunun çocuklara moral olacağını söyledi.

        Öte yandan geçtiğimiz yıl Serkan Sağdıç'tan boşandıktan sonra anne ve babasıyla yaşamaya başlayan Melek Mosso; "Çok mutluyum" dedi.

