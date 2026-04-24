Melikgazi'den 3 mahalleye diş hastanesi

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, ilçede 3 mahalleye diş hastanesi yaptıklarını belirtti.

7 yılda yaptıkları sağlık yatırımları ile ilçeye sağlık alanında altın yıllarını yaşattıklarını ifade eden Başkan Palancıoğlu, Selçuklu Mahallesi'nde yapılan projeyi yerinde inceledi. Başkan Palancıoğlu, burada yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Selçuklu Mahallemizde yaptığımız çalışmaları incelemek üzere sahadayız. Selçuklu, Danışmentgazi ve Osmanlı Mahallemizi kapsayan bu bölgeye çok güzel bir hizmet kazandırıyoruz. Bu 3 mahalleye hizmet verecek olan bir diş hastanesi yaptık. Binanın yapımı bitti. İçinin temizliği, tefrişi ve peyzajı kaldı.

Bu bölgede vatandaşlarımız dişle alakalı sıkıntılarında Hürriyet Diş Hastanesi'ne gittiği için insanlar zorlanıyordu ve yoğunluk oluyordu. Sağ olsun. İl Sağlık Müdürümüz Mehmet Erşan Bey'in destekleriyle buraya bu hizmeti kazandırıyoruz. Tam 8 adet uzman diş hekimimiz olacak. Röntgen odası da bulunacak. Dolayısıyla ameliyat haricinde dişle ilgili her türlü hizmet burada verilecek.

İnşallah Selçuklu, Osmanlı ve Danışmentgazi Mahallesindeki vatandaşlarımız bu diş hastanesini yoğun bir şekilde kullanacak. Melikgazi’mize hayırlı olmasını dilerim."