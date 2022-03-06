Bill Gates'in eski eşi Melinda French Gates: Yeni ilişkilere açığım

"Yeni ilişkilere açığım" 0:00 / 0:00

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Microsoft'un kurucusu Bill Gates ile 2 Ağustos 2021'de 27 yıllık evliliklerini sonlandıran Melinda French Gates, iyileşme yolculuğunda olduğunu açıkladı.

57 yaşındaki Melinda French, yeniden flört etmeye kesinlikle açık olduğunu dile getirdi. Melinda French Gates, hayatının flört de dahil her alanı için bu yeni dönemi dört gözle beklediğini söyledi.

"Umarım bunu tekrar yaşarım." diyen French Gates, flört havuzunun fazlasıyla ilginç olduğunu aktararak "Ayağımın ucunu birazcık daldırıyorum." ifadelerini kullandı.

"YENİ BİR SAYFA AÇIYORUM"

Melinda French Gates, daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü:

Bu iyileşme yolculuğuna koyuldum ve diğer tarafa doğru ilerlemeye başladığımı hissediyorum. Şu anda gerçekten de bu bölümde yeni bir sayfa açıyormuşum gibi geliyor. Yani, 2022 yılındayız ve aslında hayatta beni nelerin beklediği konusunda gerçekten heyecanlıyım.

French Gates boşanma sürecini ise "Zamanla öyle bir nokta geldi ki bunun sağlıklı olmadığını fark etmemi sağlayacak kadar çok şey birikmişti ve aramızdakilere güvenemiyordum." sözleriyle anlattı.

130 MİLYAR DOLARLIK SERVETİN YARISI ONUN

Öte yandan Melinda French Gates, Amerikalı milyarderin 130 milyar dolarlık servetin yarısının sahibi olmuştu. İkilinin; Phoebe Adele ve Rory John adında iki çocuğu daha bulunuyor.