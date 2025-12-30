Melis İşiten: Askılı giyince izlenmeler arttı

Oyuncu Melis İşiten, katıldığı bir programda yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. İşiten, ekrandaki stil tercihleri ve bunun izlenme oranlarına etkisiyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Melis İşiten açıklamasında şu ifadeleri kullandı: Ben ilk birkaç bölüm sadece sweatshirt giydim. Ben böyle spor şık seviyorum yani. Kadın olarak da beğendiğim uzuvlarımı kullanmamın hiçbir mahsuru olduğunu düşünmüyorum. İlk başta sweatshirt’lerle, spor çıktım. Sonra bir iki bölümde bu arada o açıklamayı da yapayım askılı giydim, bir şey yaptım falan, izlenmeler arttı. Şimdi gerçek bu yani, ne yapayım? Dedim ki 'Ben o zaman demek ki abi bunu hep bir yerde tutalım yani, biz de.' Oradan bir eleştirildim ama sonra, sonra mesela oraları unutup gene sweatshirt giydim tabii ki, giymedim değil. Ama oradan bir çok eleştirildim.”

Bir de tabii ben çok oturmasını kalkmasını bilen bir tip değilim. Bilmek değil de tercih eden bir tip değilim yani. Etek olsa böyle oturmam, o yüzden etek giymiyorum. Masaların üstüne çıkarım, hiperaktifim.