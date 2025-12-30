Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Melis İşiten: Askılı giyince izlenmeler arttı - Magazin haberleri

        Melis İşiten: Askılı giyince izlenmeler arttı

        Oyuncu Melis İşiten, stil tercihleriyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İlk bölümlerde spor giyindiğini söyleyen İşiten, askılı kıyafetler sonrası izlenmelerin yükseldiğini, bunun da eleştirileri beraberinde getirdiğini ifade etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.12.2025 - 22:23 Güncelleme: 30.12.2025 - 22:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Askılı giyince izlenmeler arttı"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Oyuncu Melis İşiten, katıldığı bir programda yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. İşiten, ekrandaki stil tercihleri ve bunun izlenme oranlarına etkisiyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

        Melis İşiten açıklamasında şu ifadeleri kullandı: Ben ilk birkaç bölüm sadece sweatshirt giydim. Ben böyle spor şık seviyorum yani. Kadın olarak da beğendiğim uzuvlarımı kullanmamın hiçbir mahsuru olduğunu düşünmüyorum. İlk başta sweatshirt’lerle, spor çıktım. Sonra bir iki bölümde bu arada o açıklamayı da yapayım askılı giydim, bir şey yaptım falan, izlenmeler arttı. Şimdi gerçek bu yani, ne yapayım? Dedim ki 'Ben o zaman demek ki abi bunu hep bir yerde tutalım yani, biz de.' Oradan bir eleştirildim ama sonra, sonra mesela oraları unutup gene sweatshirt giydim tabii ki, giymedim değil. Ama oradan bir çok eleştirildim.”

        Bir de tabii ben çok oturmasını kalkmasını bilen bir tip değilim. Bilmek değil de tercih eden bir tip değilim yani. Etek olsa böyle oturmam, o yüzden etek giymiyorum. Masaların üstüne çıkarım, hiperaktifim.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Nevşehir'de kayganlaşan yolda tır kaza yaptı: O anlar kameralara yansıdı

        Nevşehir'de kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan bir tır, şarampole yuvarlandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. (İHA)

        #Melis İşiten
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hasan Şeyh Mahmud ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hasan Şeyh Mahmud ile görüştü
        Okullar tatil mi?
        Okullar tatil mi?
        İstanbul'da yarın ve ertesi gün bu yollar kapalı
        İstanbul'da yarın ve ertesi gün bu yollar kapalı
        Beşiktaş'a yeni golcü: August Priske
        Beşiktaş'a yeni golcü: August Priske
        Cenazesini kadınlar taşıdı
        Cenazesini kadınlar taşıdı
        Baba serbest, tehdit eden öğrenci tutuklandı!
        Baba serbest, tehdit eden öğrenci tutuklandı!
        En düşük emekli aylığı ne olacak?
        En düşük emekli aylığı ne olacak?
        İstanbul Valiliği'nden 19 ilçe için kar uyarısı!
        İstanbul Valiliği'nden 19 ilçe için kar uyarısı!
        G.Saray'da ilk hedef Ugarte!
        G.Saray'da ilk hedef Ugarte!
        Milyonlarca kişiyi yasa boğdular
        Milyonlarca kişiyi yasa boğdular
        İşte dünyadaki en aktif golcüler!
        İşte dünyadaki en aktif golcüler!
        25 kişi zehirlenmişti... O restoran yıkıldı!
        25 kişi zehirlenmişti... O restoran yıkıldı!
        "Yılın son hatasını yapmaya gidiyorum"
        "Yılın son hatasını yapmaya gidiyorum"
        Gümüşte 5 yılın en sert düşüşü
        Gümüşte 5 yılın en sert düşüşü
        Yılmaz Büyükerşen siyaseti bıraktı
        Yılmaz Büyükerşen siyaseti bıraktı
        Oğuz Aydın'a Rusya'dan talip çıktı!
        Oğuz Aydın'a Rusya'dan talip çıktı!
        Ünlü yönetmene silahlı saldırı
        Ünlü yönetmene silahlı saldırı
        Beyonce milyarder oldu
        Beyonce milyarder oldu
        Trump'tan Epstein açıklaması: "Arkadaşlarım zarar görecek"
        Trump'tan Epstein açıklaması: "Arkadaşlarım zarar görecek"
        'Rüya Gibi' geçti
        'Rüya Gibi' geçti