        Haberler Magazin Melis İşiten’den, Atakan Özkaya ile aşk yaşadığı iddialarına cevap: Hiçbir şeyi saklamam - magazin haberleri

        Melis İşiten’den, Atakan Özkaya ile aşk yaşadığı iddialarına cevap: Hiçbir şeyi saklamam

        Atakan Özkaya ile Melis İşiten arasında aşk başladığı yönündeki iddialar dikkat çekti. İşiten, ortaya atılan söylentileri yalanlayarak bir açıklama yaptı; "Ağzı olan konuşur, biz de güleriz" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.11.2025 - 18:31 Güncelleme: 25.11.2025 - 18:34
        Aşk iddialarına net yanıt
        Asena Girişken ile ayrılan Atakan Özkaya’nın, bu ayrılığın ardından gönlünü Melis İşiten’e kaptırdığı iddiaları sosyal medyada bir hayli dikkat çekti.

        2014 yılında meslektaşı Uraz Kaygılaroğlu ile evlenen ve bir kızları olan Melis İşiten, 2019’da yollarını ayırmıştı. Oyuncu, hakkındaki aşk iddialarına sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla yanıt verdi.

        Oyuncu açıklamasında şu ifadeleri kullandı; "Şimdi ağzı olan konuşur, biz de güleriz. Profilimde eski olanlar beni bilir, yeni olanlara da söyleyeyim: Ben söylerim. Genel olarak hiçbir şeyi saklamam, haber de veririm. Başkalarından duyduklarınıza itibar etmeyin. Genel olarak… şey yapmayın."

        Fotoğraflar: Instagram

        #Melis İşiten
        #Atakan Özkaya
