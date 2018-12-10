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"Öğrendiğim gün dün gibi aklımda... Gözlerindeki parıltıyı hiçbir zaman unutmayacağım. Allah kalbine göre verir denir ya, işte Pelin bunun örneği. Kalbi, ruhu çiçek açan arkadaşım, dünyanın en merhametli annesi olacak şimdiden eminim. Allah sağlıkla kavuşturmayı nasip etsin çocuklarımıza. Sıcacık kalpleriyle kızlarımız dünyaya gelsin, amin."