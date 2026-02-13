Melis Sezen: Aşk her zaman güzeldir

Habertürk Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Melis Sezen, reklam yüzü olduğu bir markanın etkinliğinde objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının çocukluğundan kalan bir kokunun olup olmadığı sorusuna yanıt veren Sezen; "Çocukluğum bahçede, toprakta geçti. Bu yüzden toprak kokusunu ve doğayı çok seviyorum. Tropikal ormanlardan ziyade bizim coğrafyamızın orman serinliği, sedir ve çam kokusu hoşuma gidiyor. Ancak bunu sıcak bir notayla da birleştirmek istiyorum. Pancarı da çok severim onun o topraksı kokusunu çok seviyorum" dedi.

"İLK TANIŞMADA KOKU ÇOK ÖNEMLİ"

İlk izlenimde kokunun etkisine değinen oyuncu, özellikle romantik ilişkilerde kokunun belirleyici olabileceğini vurgulayarak, "Kesinlikle etkileyicidir, insan o çekimi hisseder. Bir koku hafızaya kazındıysa bir daha unutulmaz. Bazı kokular bazılarına çekici gelirken bazılarına gelmeyebilir ama eğer bir kokudan etkilendiysem onu başka bir yerde duyduğumda hemen hatırlarım" ifadelerini kullandı.

"REKABETTEN ZİYADE SEVDİĞİM İŞİ YAPARIM"

Televizyon dünyasındaki rekabet hakkında da görüş bildiren Melis Sezen; "Rekabetten ziyade insanın sevdiği işi yapması taraftarıyım. Neyin tutup tutmayacağının kesin bir matematiği yok ben sadece sevdiğim işi yapmaya devam etmek istiyorum" dedi.