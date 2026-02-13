Canlı
        Melis Sezen: Aşk her zaman güzeldir

        Oyuncu Melis Sezen, 14 Şubat Sevgililer Günü ve özel hayatına dair açıklamalarda bulundu; "14 Şubat'ın astrolojik olarak çok iyi olmadığını, kutlamaların 16'sı gibi yapılmasının daha iyi olacağını duydum. Benim için aşk her zaman güzeldir"

        Giriş: 13.02.2026 - 08:24 Güncelleme: 13.02.2026 - 08:24
        "Aşk her zaman güzeldir"
        Habertürk Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Melis Sezen, reklam yüzü olduğu bir markanın etkinliğinde objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının çocukluğundan kalan bir kokunun olup olmadığı sorusuna yanıt veren Sezen; "Çocukluğum bahçede, toprakta geçti. Bu yüzden toprak kokusunu ve doğayı çok seviyorum. Tropikal ormanlardan ziyade bizim coğrafyamızın orman serinliği, sedir ve çam kokusu hoşuma gidiyor. Ancak bunu sıcak bir notayla da birleştirmek istiyorum. Pancarı da çok severim onun o topraksı kokusunu çok seviyorum" dedi.

        "İLK TANIŞMADA KOKU ÇOK ÖNEMLİ"

        İlk izlenimde kokunun etkisine değinen oyuncu, özellikle romantik ilişkilerde kokunun belirleyici olabileceğini vurgulayarak, "Kesinlikle etkileyicidir, insan o çekimi hisseder. Bir koku hafızaya kazındıysa bir daha unutulmaz. Bazı kokular bazılarına çekici gelirken bazılarına gelmeyebilir ama eğer bir kokudan etkilendiysem onu başka bir yerde duyduğumda hemen hatırlarım" ifadelerini kullandı.

        "REKABETTEN ZİYADE SEVDİĞİM İŞİ YAPARIM"

        Televizyon dünyasındaki rekabet hakkında da görüş bildiren Melis Sezen; "Rekabetten ziyade insanın sevdiği işi yapması taraftarıyım. Neyin tutup tutmayacağının kesin bir matematiği yok ben sadece sevdiğim işi yapmaya devam etmek istiyorum" dedi.

        "BALİ TATİLİ DÖNÜŞÜM SÜRECİ OLDU"

        Kısa bir süre önce gittiği Bali tatiline de değinen Melis Sezen; "Güzel ve değişik bir tatildi; bir nevi dönüşüm süreci gibiydi. Bali’de olmak bana iyi geldi" ifadelerini kullandı. Sezen, zaman zaman sosyal medya hesabından yayımladığı dans videolarının hatırlatılması üzerine ise müzikal projelere sıcak baktığını belirterek; "Sahnede olmayı, dans etmeyi çok seviyorum. Müzikal bir film ya da sahne projesi olursa içinde yer almaktan büyük mutluluk duyarım" dedi.

        "14 ŞUBAT'TA KENDİMLE OLACAĞIM"

        Melis Sezen, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne dair planları sorulması üzerine ise "Kendimle olacağım. 14 Şubat'ın astrolojik olarak çok iyi olmadığını, kutlamaların 16’sı gibi yapılmasının daha iyi olacağını duydum. Benim için aşk her zaman güzeldir" ifadelerini kullandı. Gönlünün kapılarının kapalı olup olmadığı sorusuna ise net bir yanıt veren oyuncu, "Asla değil. Bu bir gönül işi" dedi.

        #Melis Sezen
