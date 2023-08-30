Melis Sezen atalarının kimlik bilgilerini bekliyor
2 Ocak'ta 26 yaşına giren Melis Sezen, doğum gününde aşk yaşadığı iş insanı Atilla Bingöl'den ilginç bir hediye almıştı. Bingöl, sevgilisine ABD'de bir hayli meşhur olan tükürük örneğiyle kişinin atalarını belirleyen DNA kitini hediye etmişti. Ünlü oyuncu, gazetecilerin, "Sonuçlar geldi mi?" sorusuna gülerek, "Hayır, henüz gelmedi" şeklinde cevap verdi
Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Kenan Doğulu, Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde müzikseverlerle buluştu. Ünlü şarkıcıyı dinlemeye gidenler arasında oyuncu Melis Sezen de vardı. Konserde objektiflere yansıyan Sezen, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Melis Sezen, "Tatil güzel geçti. Bu sene ilk defa tatilde yanabildim. Onun haricinde yeni projelerle ilgili görüşmelerim devam ediyor. Umarım güzel bir işle ekranlarda olurum" dedi.
ATALARININ KİMLİK BİLGİLERİNİ BEKLİYOR
2 Ocak'ta 26 yaşına basan Melis Sezen, doğum gününde aşk yaşadığı iş insanı Atilla Bingöl'den ilginç bir hediye almıştı.
Bingöl, sevgilisine ABD'de bir hâyli meşhur olan tükürük örneği ile kişinin atalarını belirleyen DNA kitini hediye etmişti.
Sezen, muhabirlerin, "Sonuçlar geldi mi?" sorusuna gülerek, "Hayır, henüz gelmedi" yanıtını vermekle yetindi.
"ÂŞIK OLUNCA TAM BİR SEVGİ KELEBEĞİ OLUYORUM"
Öte yandan Melis Sezen, daha önce hakkında merak edilenleri açıklamıştı. Ünlü oyuncu, âşık olduğunda nasıl biri olduğu sorulduğunda ise şu yanıtı vermişti:
Bilmiyorum. Dışarıdan kendimi göremiyorum ama tam bir sevgi kelebeği oluyorum. Gülüşmeler, heyecanlar… Bir şeyler hissettiğim kişiyle flört etmeyi çok seviyorum. Hatta bence en güzeli çoğu insanın da aşkta en sevdiği kısımlardan biri olan o baştaki flört, heyecan, paslaşmalar... Aşkı kavram olarak sadece romantik anlamda kısıtlamıyorum.
"SAYGISIZLIĞI KABUL ETMEM"
Aldığı bir eleştiri karşısında nasıl tepki gösterdiğini de anlatan ünlü oyuncu, şu ifadeleri kullanmıştı: Eleştiri işimizin bir parçası. Yapıcı eleştiriye her zaman açığım çünkü eleştirinin amacı zaten yapıcı olma üzerinedir. Yıkıcı eleştiri, eleştiri başlığı altına sığınıp taşmak, kişisel değerler üzerinden konuşmak, aradaki saygıyı yok saymak; işte burada nasıl saygı yok sayılıyorsa, ben de bu eleştiriyi yok sayarım. Çünkü eleştiri başlığı adı altında yapılan saygısızlığı kabul etmem ve bunu yapan kişi de benim hayatımda olamaz. Benim dünyamda buna yer yok.
"ARKADAN İŞ ÇEVRİLMESİNE KATLANAMAM"
Melis Sezen, daha sonra hayatta en katlanamadığı ve asla affetmeyeceği şeyi, "Arkadan iş çevrilmesi, yalan söylenmesi ve samimiyetsizlik..." olarak tarif etmişti.