Melis Sezen atalarının kimlik bilgilerini bekliyor

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"ÂŞIK OLUNCA TAM BİR SEVGİ KELEBEĞİ OLUYORUM"

Öte yandan Melis Sezen, daha önce hakkında merak edilenleri açıklamıştı. Ünlü oyuncu, âşık olduğunda nasıl biri olduğu sorulduğunda ise şu yanıtı vermişti:

Bilmiyorum. Dışarıdan kendimi göremiyorum ama tam bir sevgi kelebeği oluyorum. Gülüşmeler, heyecanlar… Bir şeyler hissettiğim kişiyle flört etmeyi çok seviyorum. Hatta bence en güzeli çoğu insanın da aşkta en sevdiği kısımlardan biri olan o baştaki flört, heyecan, paslaşmalar... Aşkı kavram olarak sadece romantik anlamda kısıtlamıyorum.