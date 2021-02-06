Sıfır makyaj Melis 0:00 / 0:00

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Melis Sezen, geçtiğimiz gün Levent'te görüntülendi. Bir kuaförde bakım yaptıran Sezen, gazetecilerle ayaküstü sohbet etti.

24 yaşındaki oyuncu, "Çok ihtiyacım vardı, saçlar sette yıpranıyor. Çok iyi geldi bana" ifadelerini kullandı.

Doğal haliyle görüntülenen Melis Sezen, muhabirlerin "Bir kadın makyajlı mı olmalı yoksa makyajsız mı olmalı?" sorusuna şu yanıtı verdi:

Kendini nasıl seviyorsa öyle... Ruhum makyajlı olmak istiyorsa makyaj yapıyorum. İstemediğimde doğal halimleyim, mutluyum. Bence insanlar doğal haliyle de mutlu.