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Çocuklar ikimizin de hassas olduğu bir konu. Onların psikolojileri bizim için her şeyden önce gelir. Bunun anne ya da babalarıyla bir ilgisi yok. Zaten neyin doğru, neyin yanlış olacağının bilincindeyiz. Çocuklarımız daha anne ve babalarının boşanmalarını atlatamamışken yeni birini hayatlarında görmekten etkilenebilirler ve bu yüzden tanışmak gibi bir durumumuz olmadı. Onları bu süreçlerde en ufak etkileyecek durumlardan kaçınmaya özen gösteriyoruz. Yiğit ile Mustafa da henüz tanışmadı. Şansa denk geldiğimiz bir yerde gördü sadece o kadar. Bunu tanıştırdı, evlilik sinyali verdi gibi yansıtmaya gerek yok. Önce çocuklarımız huzurlu, mutlu olacak daha sonra biz. Sevgiler...