Melisa Döngel'den Sergen Yalçın için yorum yok

1 Şurada Paylaş!









Bir dönem Deniz Şahin ve Ekin Mert Daymaz ile aşk yaşayan oyuncu Melisa Döngel'in adı şarkıcı Sefo ile anılmıştı. İkili, 'aşk' iddiaları hakkında net bir açıklamada bulunmasa da sık sık birlikte görüntüleniyordu.