Melisa Döngel'den Sergen Yalçın için yorum yok
Bebek'te objektiflere yansıyan Melisa Döngel, Sergen Yalçın ile aşk yaşadığı yönündeki soruları cevapsız bıraktı. Suskunluğunu koruyan oyuncu, hızla oradan ayrıldı
Bir dönem Deniz Şahin ve Ekin Mert Daymaz ile aşk yaşayan oyuncu Melisa Döngel'in adı şarkıcı Sefo ile anılmıştı. İkili, 'aşk' iddiaları hakkında net bir açıklamada bulunmasa da sık sık birlikte görüntüleniyordu.
Döngel, Sefo'nun ardından Alaçatı'da Sergen Yalçın ile birlikte yakınlaştığı yönündeki söylentilerle adından söz ettirmişti. Melisa Döngel'in Yalçın ile ortak arkadaşları sayesinde tanıştığı konuşulmuştu.
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Melisa Döngel, Bebek'teydi. Oyuncu, bir erkek arkadaşıyla birlikte objektiflere yansıdı. Birlikte yemek yedikten sonra mekandan çıkış yapan ikili, taksi beklerken görüntülendi.