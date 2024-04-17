Melisa Döngel'den yeni tekne pozları
Ünlü oyuncu Melisa Döngel, sosyal medya hesabından yeni tekne pozlarını takipçileriyle paylaştı
Giriş: 17.04.2024 - 11:14 Güncelleme: 17.04.2024 - 11:14
24 yaşındaki ünlü oyuncu Melisa Döngel'den yeni tekne pozları geldi. Döngel, en son bayram tatilinde teknede verdiği pozlarla sosyal medyada dikkat çekmişti. Geçtiğimiz gün İstanbul'daki güneşin tadını çıkaran ünlü oyuncu o anların fotoğraflarını sosyal medya hesabından takipçileriyle de paylaştı.
Fotoğraflar: Instagram
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