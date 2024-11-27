Melisa Döngel ile Kerem Atakan Kesgin ilk kez görüntülendi
Gönlünü Bandırmaspor'da forma giyen futbolcu Kerem Atakan Kesgin'e kaptıran oyuncu Melisa Döngel, sevgilisiyle ilk kez birlikte Bebek'te görüntülendi
Uzun süredir hayatında birinin olmadığı bilinen Melisa Döngel, Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Bandırmaspor'da top koşturan Kerem Atakan ile yeni bir birlikteliğe yelken açmıştı.
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Melise Döngel, kız kardeşi Elif Döngel'in doğum gününü sevgilisi Kerem Atakan Kesgin ile birlikte Bebek'deki bir mekânda kutladı.
Mekân çıkışında sevgilisiyle birlikte ilk kez görüntülenen Melisa Döngel, gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.