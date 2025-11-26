Habertürk
        Haberler Magazin Melisa Döngel: Oyunculuktan daha kutsal meslekler var

        Melisa Döngel: Oyunculuktan daha kutsal meslekler var

        Son dönemde ünlü isimler arasında gündem olan "Oyunculuk kutsal mı değil mi?" tartışmasına dâhil olan Melisa Döngel, "Ben takdir edilmesi gerektiğini düşündüğüm mesleklerin kutsal olduğunu düşünüyorum. Bizim kutsallığımızın üzerine çıkan daha kutsal meslekler var" dedi

        Giriş: 26.11.2025 - 09:31 Güncelleme: 26.11.2025 - 09:31
        "Oyunculuktan daha kutsal meslekler var"
        Habertürk'ten Erdal Öztürk'ün haberine göre; Melisa Döngel, Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Döngel, tırnaklarını yaptırdığını söyledi.

        Melisa Döngel, gazetecilerin, "Bakıma çok para harcar mısınız?" sorusuna; "Harcarım. Dış görünüşümüzün ön planda olduğu bir iş yapıyoruz, o yüzden bakımlı gözükmemiz lâzım. Ayakkabı ve çanta konusunda biraz meraklıyım" yanıtını verdi. Melisa Döngel, ayrıca eski kıyafetlerini de yardıma muhtaç olan insanlarla paylaştığını söyledi.

        Dijital bir platformda yayınlanan dizisi hakkında da konuşan Melisa Döngel; "Heyecanlıyız. Güzel tepkiler geliyor. Okuduğum bir senaryo var. Ne olacak bilmiyorum" dedi.

        "YENİ YILDA AŞK İSTİYORUM"

        2025'i değerlendiren Melisa Döngel; "Benim için çok güzel geçti. Umarım bir dahaki yılda böyle geçer. Bir de aşkı bulayım. İnşallah yeni yılda, üzüm yiyeceğim. Herkes için sağlık ve mutluluklar geçsin" ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan evlenme teklifleri aldığını söyleyen Melisa Döngel; "Dedikten sonra daha çok evlenme teklifi almaya başladım" dedi. Hiç sahte profil hesabı olmadığını söyleyen Döngel; "Bazen arkadaşlarımdan bakıyorum ama hiç kimseyle dalaşmıyorum" diye konuştu.

        "DAHA KUTSAL MESLEKLER VAR"

        Son dönemde ünlü isimler arasında "Oyunculuk kutsal mı, değil mi?" tartışmasına dâhil olan Melisa Döngel; "Herkesin emek yapmış olduğu şeyler kimine göre kutsal kimine göre değildir. Ben takdir edilmesi gerektiğini düşündüğüm mesleklerin kutsal olduğunu düşünüyorum. Biz de emek veriyoruz, bizim içinde kutsal. Bizim kutsallığımızın üzerine çıkan daha kutsal meslekler var" açıklamasını yaptı.

