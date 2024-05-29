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        Haberler Magazin Melisa Sıla konserinde

        Melisa Sıla konserinde

        Ceyda Düvenci, sıkı bir Sıla Gençoğlu hayranı olan kızı Melisa'yı, Sıla'nın konserine götürdü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.05.2024 - 11:33 Güncelleme: 29.05.2024 - 11:58
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        Ceyda Düvenci'nin iş insanı Engin Akgün ile birlikteliğinden dünyaya gelen, Serebral Palsi hastası olan kızı Melisa Nur'u, hayranı olduğu Sıla Gençoğlu'nun konserine götürdü.

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        Geçtiğimiz Ramazan Bayramın'da 13 yaşındaki Melisa, Sıla'nın seslendirdiği 'Zahmet Olmazsa' adlı şarkısını söylemiş ve Sıla'ya armağan etmişti. Sahnesinde Melisa'yı gören Sıla; "Melisa hoşgeldin. Bayramın ilk günü hakikatten büyük bir mutlulukla uyandım. 'Zahmet Olmazsa'yı söyleyen harikulade bir ses. O söylediği şarkıyı bana armağan etti, bende sana söylemek istiyorum bu şarkıyı müsaden olursa." şeklinde konuştu.

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        Melisa, Sıla'nın şarkılarına annesiyle birlikte eşlik edip, ünlü şarkıcıyla fotoğraflar çekindi.

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        "UZUN ZAMANDIR DA SILA'NIN HAYRANI"

        O anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Ceyda Düvenci, "Tutkuyla sevmek… Sevmenin hakkını vermek diye bir şey var bence bu hayatta. Biraz zorlar belki birçoğunuzu ama, yaşam koşturmasının içine sıkıştırmaktansa doyasıya tadını çıkartmaktır bu bence… Balköpüğüm kendini bildi bileli müziği sevdi tutkuyla… Hayatının merkezinde hep müzik var. Hayalleri var, dilerim gerçek olur hepsi. Uzun zamandır da Sıla'nın hayranı… Onunla tanışıp yazdığı sözleri vermek istiyordu. Gittiğimiz 2'nci konseriydi Sıla'nın ama bambaşkaydı bizim için… Canım Sıla, çok teşekkür ederiz. Konser muhteşemdi. Seninle kavuşmakta. Ve tabii ki kızımın hayalini gerçekleştirebilmesine sebep olduğun için ayrıca teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi.

        Fotoğraflar: Instagram

        #ceyda düvenci
        #Sıla Gençoğlu
        #melisa
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