Melisa Sıla konserinde

"UZUN ZAMANDIR DA SILA'NIN HAYRANI"

O anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Ceyda Düvenci, "Tutkuyla sevmek… Sevmenin hakkını vermek diye bir şey var bence bu hayatta. Biraz zorlar belki birçoğunuzu ama, yaşam koşturmasının içine sıkıştırmaktansa doyasıya tadını çıkartmaktır bu bence… Balköpüğüm kendini bildi bileli müziği sevdi tutkuyla… Hayatının merkezinde hep müzik var. Hayalleri var, dilerim gerçek olur hepsi. Uzun zamandır da Sıla'nın hayranı… Onunla tanışıp yazdığı sözleri vermek istiyordu. Gittiğimiz 2'nci konseriydi Sıla'nın ama bambaşkaydı bizim için… Canım Sıla, çok teşekkür ederiz. Konser muhteşemdi. Seninle kavuşmakta. Ve tabii ki kızımın hayalini gerçekleştirebilmesine sebep olduğun için ayrıca teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi.

Fotoğraflar: Instagram