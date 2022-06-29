Melisa Sözen: Mutluluk veren her şey yanı başında olsun

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Melisa Sözen: Mutluluk veren her şey yanı başında olsun

Melisa Sözen, 45 yaşına basan sevgilisi Harun Tekin'in doğum gününde duygusal bir mesaj kaleme aldı. Ünlü oyuncu, "Sevgilim, iyi ki doğdun. İyi olan, şefkatli olan, mutluluk veren her şey yanı başında olsun. Seni çok seviyorum" mesajını paylaştı

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Melisa Sözen'den sevgilisi Harun Tekin'e romantik kutlama! - Magazin haberleri

    Oyuncu Melisa Sözen ile Mor ve Ötesi' grubunun solisti Harun Tekin, uzun yıllardır aşk yaşıyor. Sözen ile mutlu birlikteliklerini sürdüren Tekin, dün 45 yaşına bastı.
  • Melisa Sözen'den sevgilisi Harun Tekin'e romantik kutlama! - Magazin haberleri

    "MUTLULUK VEREN HER ŞEY YANI BAŞINDA OLSUN"

    Ünlü oyuncu, sevgilisinin doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla kutladı. Birlikte çekilen fotoğraflarını yayınlayan Sözen, gönderisine, "Sevgilim, iyi ki doğdun. İyi olan, şefkatli olan, mutluluk veren her şey yanı başında olsun. Seni çok seviyorum." notunu düştü. Melisa Sözen'in gönderisi takipçilerinden oldukça ilgi gördü.
  • Melisa Sözen'den sevgilisi Harun Tekin'e romantik kutlama! - Magazin haberleri

    "YİNE SORDUNUZ"

    Sözen, daha önce muhabirlerin, "Harun Bey ile beraberliğiniz 10 yılı buldu. Evlilik düşünmüyor musunuz? Harun Bey evlenme teklif etti mi size?" sorusuna yanıt vermişti.

    Ünlü oyuncu, "Bunu bize herkes soruyor ama biz şu an böyle mutluyuz. 'Bunca zaman geçti, artık kimse sormaz' diyordum, yine sordunuz. Biz çok mutluyuz." şeklinde konuştu.
  • Melisa Sözen'den sevgilisi Harun Tekin'e romantik kutlama! - Magazin haberleri

    "BENDE HAYRANLIK UYANDIRIYOR"

    Ünlü oyuncu, ilişkisi hakkında, "Harun ile tanıştığımız günden bu yana geçen süre içerisinde birlikte değişen, dönüşen, iyileşen, güzelleşen bir yolculuk içindeyiz. Başardığım, altından kalktığım birçok şeyi onun desteği ve inancıyla yaptım. Harun'un bunca başarıya rağmen hala gelişime açık olması, empati yeteneği ve mütevazılığı bende hayranlık uyandırıyor." ifadelerini kullanmıştı.
  • Melisa Sözen'den sevgilisi Harun Tekin'e romantik kutlama! - Magazin haberleri

    "HİÇ ESTETİĞİM YOK"

    Öte yandan geçtiğimiz aylarda hiç estetiği olmadığını açıklayan Sözen, şunları söylemişti:

    Yanaklarıma bir şeyler yaptırdığımı zannediyorlar ama öyle bir şey yok. Dolgu denedim hiç yakışmadı. Aynalara bakamadım. Bir iş sırasında gözaltıma dolgu yaptırdım.

    Dizide oynuyorum ama mimik yapamıyorum. Yaptığım her hareket aynı gibiydi. İki sene kadar sürdü dolgu işlemi. Vücudum kabul etmedi, morardı yani yaptırdığım dolgu hiçbir işe yaramadı. Şu an estetiğim hiç yok ama botoks yaptırıyorum.
  • Melisa Sözen'den sevgilisi Harun Tekin'e romantik kutlama! - Magazin haberleri

    "KİMSEYE TAVSİYE ETMEM"

    İşte ünlü ismin açıklamalarından öne çıkan diğer kısımlar:

    * Kısa saçı da, uzun saçı da çok seviyorum. Bu konuda arkadaşlarım da çok iyi. Kestirince 'İyi ki kestirmişsin', uzatırsam da 'Bence de uzun sana çok yakışıyor' diyor. Arkadaşlarımla hep birbirimizi destekliyoruz. (gülüyor)

    * Sevgilimin günlüğünü okumuşluğum var ama o son oldu. Çünkü çok kötü bir şey, kimsenin gerçek düşüncelerini öğrenmek istemiyorum. Orada her şey yazıyor; eski aşkları, acıları… Normalde sen sana anlattığı kadarını biliyorsun, fazlasını bilmek zararlı. Ben bir kez okudum, bir daha yapmam. Kimseye de tavsiye etmem.
  • Melisa Sözen'den sevgilisi Harun Tekin'e romantik kutlama! - Magazin haberleri

    "ŞOKA GİRDİK!"

    * Harun ile ilişkimin başlarında doğum günü sürprizi hazırladım. Arkadaşlarıyla yeni yeni tanışıyorum. Arkadaşları da Şebnem Ferah, Özgür Mumcu hani böyle havalı bir ekip… Ben ona sürpriz olsun diye pasta yaptırdım. 'Git, sakin bir pasta yaptır. İnsanlarla ilk kez tanışacaksın zaten…'

    * Harun'un ne sevdiğini düşündüm. Tek tek hepsini hazırlattım. Bu çok eksantrik fikri iyi diye düşünüp, pastacıya verdim. Pasta mekana geldi. Arkadaşlarımla bakmaya gittik, pasta rezalet. Baby shower pastası gibi, biz şoka girdik. Pastada bir emzik eksikti, o derece… Bir şekilde toparlamaya çalıştık ama olmadı. Artık pastayı kendim yapıyorum. (Gülüyor)

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.