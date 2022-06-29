Melisa Sözen: Mutluluk veren her şey yanı başında olsun

"HİÇ ESTETİĞİM YOK"

Öte yandan geçtiğimiz aylarda hiç estetiği olmadığını açıklayan Sözen, şunları söylemişti:

Yanaklarıma bir şeyler yaptırdığımı zannediyorlar ama öyle bir şey yok. Dolgu denedim hiç yakışmadı. Aynalara bakamadım. Bir iş sırasında gözaltıma dolgu yaptırdım.

Dizide oynuyorum ama mimik yapamıyorum. Yaptığım her hareket aynı gibiydi. İki sene kadar sürdü dolgu işlemi. Vücudum kabul etmedi, morardı yani yaptırdığım dolgu hiçbir işe yaramadı. Şu an estetiğim hiç yok ama botoks yaptırıyorum.