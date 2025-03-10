Meltem Cumbul’un adı Ülker Stadyumu’nda yıldızlara yazıldı

Fenerbahçe taraftarı olan Meltem Cumbul, Starfan projesi kapsamında Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde yer alan Efsane Yol’daki yıldızlar arasında adını duyurdu. Konuyla ilgili duygularını paylaşan Cumbul; "Fenerbahçe sevgisi bambaşka bir duygu. Yapılan bu jest benim için çok değerli ve anlamlı. Fenerbahçe stadında ismimin yazması unutulmaz bir anı oldu. Tüm camiaya teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.