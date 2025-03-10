Meltem Cumbul’un adı Ülker Stadyumu’nda yıldızlara yazıldı
Fenerbahçe taraftarı olan oyuncu Meltem Cumbul, Starfan projesi kapsamında isminden Ülker Stadyumu'nda yer alan Efsane Yol'da yıldızlar arasında yer aldı. Cumbul, bu anlamlı jest için teşekkürlerini iletti
Fenerbahçe taraftarı olan Meltem Cumbul, Starfan projesi kapsamında Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde yer alan Efsane Yol’daki yıldızlar arasında adını duyurdu. Konuyla ilgili duygularını paylaşan Cumbul; "Fenerbahçe sevgisi bambaşka bir duygu. Yapılan bu jest benim için çok değerli ve anlamlı. Fenerbahçe stadında ismimin yazması unutulmaz bir anı oldu. Tüm camiaya teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.