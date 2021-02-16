Miraloğlu konuyla ilgili, "Evlilik teklifi çok romantikti, her kadın 'evet' der" ifadelerini kullanmıştı.

'EVDEN KOVDU' İDDİASI

Miraloğlu hakkında şaşırtan bir iddia ortaya atıldı. Oyuncunun, Green Card (Yeşil Kart) almak için Patrick ile evlendiği ve bunu öğrenen eşinin de Miraloğlu'nu evden attığı öne sürüldü.

GREEN CARD HAKKINDA



Yeşil Kart, veya resmİ ismiyle Daimi İkametgah Kartı, Birleşik Devletler Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasası uyarınca, Birleşik Devletler'de kalıcı ikamet ve çalışma hakkını sağlayan ve bu hakkın verildiğine delil olması için verilen bir belgedir.