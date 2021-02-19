'EVDEN KOVDU' İDDİASI

34 yaşındaki Miraloğlu, konuyla ilgili, "Evlilik teklifi çok romantikti. Her kadın 'Evet' der" ifadelerini kullanmıştı.

Geçtiğimiz günlerde Miraloğlu hakkında şaşırtan bir iddia ortaya atılmıştı. Oyuncunun, Green Card (Yeşil Kart) almak için Patrick ile evlendiği ve bunu öğrenen eşinin de Miraloğlu'nu evden attığı öne sürülmüştü.