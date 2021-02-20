'Hayat Devam Ediyor' dizisiyle ünlenen Meltem Miraloğlu'nun kendisinden 48 yaş büyük olan 82 yaşındaki bir Amerikalı ile yaptığı evlilik uzun süre konuşulmuştu.

'EVDEN KOVDU' İDDİASI



34 yaşındaki Miraloğlu, konuyla ilgili, "Evlilik teklifi çok romantikti. Her kadın 'Evet' der" ifadelerini kullanmıştı.