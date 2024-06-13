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        Haberler Gündem Güncel Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'le görüştü | Son dakika haberleri

        Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'le görüştü

        Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile görüştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 14:22 Güncelleme: 13.06.2024 - 14:23
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        İnce, Sinan Ateş'in eşi ile görüştü
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        Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile görüştü.

        Görüşmeyi İnce sosyal medya hesabından duyurdu.

        İnce, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

        "Ankara'da uğradığı suikast sonucu yaşamını yitiren merhum Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'i genel merkezimizde ağırladık. Ankara'nın göbeğinde yaşanan bu cinayet ve azmettiricileri yargı önünde hesap verene kadar Ateş ailesinin daima yanında olacağım."

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        #Muharrem İnce
        #Sinan Ateş
        #Ayşe Ateş
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