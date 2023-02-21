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Memleket Partisi Lideri Muharrem İnce'den Habertürk'e açıklamalar

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den Fatih Altaylı'nın Teke Tek programında açıklamalar

Memleket Partisi Lideri Muharrem İnce'den Habertürk'e açıklamalar
HABERTURK.COM

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den Fatih Altaylı'nın Teke Tek programında açıklamalar...

Benimle dalga da geçiyorlardı. Mitinglerimde, salon toplantılarında, televizyon toplantılarında söyledim. Politikacılığımla birlikte başka şapkam da var benim. Öğretmenim ben. Sizin kızınız da benim oğlum da benim öğrencim. Bilime inanan insanım. Dolar 10 lira olacak diyordum. Şimdi 35 lira olacak diyorum, bu kafada gidersek. Depremi de uyardım. Keşke haklı çıkmasaydım. Şimdi yeni bir uyarı yapıyorum. Su krizi çıkacak 10 yıl içinde. Deprem beka problemidir dedim. Biz deprem ülkesiyiz. Biz depremi engelleyemeyiz. Bu depremler 13 milyon yıldır bu topraklarda deprem oluyor. 1-2 milyon yıl daha olacak. 37'de, 67'de, 99'da, Elazığ, Van, İzmir, Adana'da akıllanmadık. 99'a milat demiştik. Ben 99'u yaşamış birisiyim. Arkadaşları, öğrencileri, akrabaları ölmüş birisiyim. Bir gün partinin ilçe kongresiydi. Depreme geçtim. Çıkışta inşaat mühendisi bir arkadaşım 'Çok boş konuşuyorsun' dedi. Ben de 'görürsün' dedim.

"JAPON'A KADER OLMUYOR DA, TÜRK'E NİYE KADER OLSUN?"

Bu depremde pekçok evlilik hayalleri enkazın altında kaldı. Aşklar enkazın altında kaldı, ev alma hayalleri enkazın altında kaldı. Bizim ciğerimiz yanıyor. Aklımızı başımıza toplamanın vakti gelmiş ve geçmiştir. Dere yatağına ev yapıp, sele kader diyemeyiz. Yangın söndürme uçağı almayıp, orman yangınına kader diyemeyiz. Dirençli kentler yapmadan depremde ölmeye kader diyemeyiz. Bu düpedüz cinayettir. Neden Japon'a kader olmuyor da, Türk'e kader olsun. Enkazın altında aynı zamanda bilime inanmayan bir zihniyet kalmıştır. Hani tarikat liderler ivardı, üflüyordu Manisa Spil Dağı'nda depremi? Bu kadar insan ölmüş, 10 kent yerle bir olmuş. Bir tane istifa eden belediye başkanı, belediye meclis üyesi, bir tane imar barışına evet oyu veren milletvekili yok. İstifa müessesesi çöktü Türkiye'de. İstifa 'affını istemek' oldu.

"ORADA KOORDİNASYONSUZLUK, PLANSIZLIK GÖRDÜM"

99'da telefon çekmiyordu, 2023'de deprem bölgesinde yine telefon çekmiyordu. Biz deprem bölgesine geldik. Kahramanmaraş'taki Trabzon Caddesi'ne geldik, binalar yerle bir. Bir asker görmedim. Aradan 20 saat geçmiş. Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sitesinde saat 19.10'da mesaj atılmış. 3 bin 500 personelle katılıyoruz, diyor. Bu ülkede yerle bir olmuşken sen 3 bin 500 askerle mi katılıyorsun? Onlarca yıkık apartman gezdim. Yollarda cesetler vardı. İnsanlar ateş yakmışlardı. Ateşte mobilyalar yanıyordu. Bir asker görmedim. Bir sonraki gün Pazarcık'ta 4-5 asker gördüm. Koordinasyonsuzluk, plansızlık gördüm. Gece sabaha kadar diş hekimi bir arkadaşım 40 saat araba kullandı. Kahramanmaraş'ta otobüsümüz battı. Yanıma koruma, kameraman almadım, şova gitmiyoruz. Bir videoyu atmam 1 saat sürdü.


"BU DEPREMDE İNSANLAR ÖLMEDEN SELA VERİLDİ"

1999 depremined Başbakan Ecevit'ti. OHAL ilan etmedi. Böyle bir felakette valiler inisiyatif alabilirdi, almadılar. Askeri onlar da kışladan çıkarabilirdi. Ama tek adam rejimiydi. Devlete yönetenlere sesleniyorum dedim; Allah aşkına askeri arama kurtarma, güvenlik için askeri kışladan çıkarın, dedim. Bir battaniye, bir çadır, bir çorba olur. 20 saat aç kalmış çocuk gördüm, onun simide nasıl saldırdığını gördüm. Ateş yakarsınız, çocuğu enkazın altından kurtarırsınız. Her enkazın başında asker olmalıydı. Borsayı kapatın dedim. Bunların hepsini söyledim. Söylediklerimi 30 saat gecikmeyle yapıyorlar. Siz ya da ben öldüğümde biz selalarımızı duymayacağız. Selalarını duyanlar bir tek bu depremde oldu, kendi selalarını duydular. Bu ülkede din dendi mi, muhalefet ağzını açamıyor. Ben elhamdülillah müslümanım, abdestimden şüphem yok. İnsan enkazın altında kurtarılmayı beklerken 'eyvah sela veriliyor' diyor. Hangi akılsız, liyakatsız bunları yaptıysa. Yanlışları dediğimiz zaman terörist olmayız. Diyanet insanlar enkaz altında sela verdi. Bir de evlat edinecek çocukların evlenebileneceğini söyledi ahlaksızlar.

Ayrıntılar geliyor...

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