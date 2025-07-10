Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.308,76 %1,39
        DOLAR 40,0648 %0,04
        EURO 47,1151 %0,28
        GRAM ALTIN 4.280,00 %0,31
        FAİZ 40,33 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 47,13 %0,58
        BITCOIN 111.213,00 %0,41
        GBP/TRY 54,5576 %0,24
        EUR/USD 1,1733 %0,11
        BRENT 70,23 %0,06
        ÇEYREK ALTIN 6.997,23 %0,31
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Memorial 12. Hastanesini Bodrum’da açtı - İş-Yaşam Haberleri

        Memorial 12. hastanesini Bodrum’da açtı

        Memorial Bodrum Hastanesi, Memorial Sağlık Grubu'nun 12. hastanesi olarak hizmet vermeye başladı. Memorial Sağlık Grubu CEO'su Bora Uludüz, "Memorial olarak yalnızca yeni bir hastane açmıyor; bulunduğumuz her bölgede sağlıkta kalite ve güveni yaygınlaştırıyoruz. Memorial Bodrum, yalnızca bölge halkının değil, çevre illerden ve yurt dışından gelen hastaların da ihtiyaçlarına yanıt verebilecek nitelikte planlandı" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.07.2025 - 10:47 Güncelleme: 10.07.2025 - 10:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Memorial 12. hastanesini Bodrum'da açtı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hastane 17.000 m²’lik alanda kurulan 50 poliklinik, 7 ameliyathane ve 148 yatak kapasitesiyle faaliyet gösteriyor. Hastanede, cerrahi branşlarda dahil, kadın ve çocuk sağlığından kalp hastalıklarına kadar bir çok alan bulunuyor.

        Hastane Bodrum’un yanı sıra Milas, Datça, Fethiye, Marmaris, Göcek gibi ilçelerle birlikte Muğla merkez ve çevre bölgelerin sağlık ihtiyaçlarına da yanıt verecek kapasiteye sahip.

        Meme kanseri tanısında aynı anda biyopsi imkanı sunan 3D Tomosentez Mamografi ve prostat büyümesi tedavisinde Cyber Ho Magneto Holep cihazı Bodrum’da ilk kez hastaların hizmetine açıldı. Bölgeye kazandırılan yeni teknolojiler arasında düşük radyasyonla kısa sürede çekim imkanı sunan 512 kesitli Bilgisayarlı Tomografi (CT) ile sanal kalp anjiyosunun yanı sıra tek seansta tüm omurgayı görüntüleyebilen omurga grafi cihazı da bulunuyor.

        REKLAM

        Pediatrik acil servis, çocuk hastalar için gece 00.00’a kadar hizmet sunuyor. El ve pediatrik cerrahi gibi uzman alanlarda da hizmet veriliyor.

        “BODRUM’DA SAĞLIK TURİZMİNE GÜÇ KATIYORUZ”

        Memorial Sağlık Grubu CEO’su Bora Uludüz, açılışta şu açıklamayı yaptı:

        “Memorial olarak yalnızca yeni bir hastane açmıyor; bulunduğumuz her bölgede sağlıkta kalite ve güveni yaygınlaştırıyoruz. Memorial Bodrum, yalnızca bölge halkının değil, çevre illerden ve yurt dışından gelen hastaların da ihtiyaçlarına yanıt verebilecek nitelikte planlandı. Sağlık turizmi açısından da önemli bir merkez olacağına inanıyoruz. Türkiye’nin sağlık vizyonuna katkı sunmak ve bu hizmeti daha geniş kitlelere ulaştırmak için yatırımlarımız sürecek.”

        Memorial Sağlık Grubu, İstanbul Göztepe’de hastane açacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD'den gemiyle getirilen aracıyla kaza yaptı!
        ABD'den gemiyle getirilen aracıyla kaza yaptı!
        İnşaat maliyetinde 4,5 yılın en düşük artışı
        İnşaat maliyetinde 4,5 yılın en düşük artışı
        "Kartal'ın yeni 10 numarası Orkun Kökçü!"
        "Kartal'ın yeni 10 numarası Orkun Kökçü!"
        Şile Belediye Başkanı gözaltında
        Şile Belediye Başkanı gözaltında
        Fransızlar duyurdu: Fenerbahçe'ye Asensio'da dev rakip!
        Fransızlar duyurdu: Fenerbahçe'ye Asensio'da dev rakip!
        Haziran ayı sıcaklığı arttı! 1,2'lik endişe!
        Haziran ayı sıcaklığı arttı! 1,2'lik endişe!
        Petrol fiyatları enflasyonu ne kadar etkiliyor?
        Petrol fiyatları enflasyonu ne kadar etkiliyor?
        Yaya geçidinde kâbusu yaşadı!
        Yaya geçidinde kâbusu yaşadı!
        Trump, Putin'e sinirlendi: Kiev'e daha çok silah gönderilecek
        Trump, Putin'e sinirlendi: Kiev'e daha çok silah gönderilecek
        Küfürde yapay zeka mı suçlu insan mı?
        Küfürde yapay zeka mı suçlu insan mı?
        En düşük emekli maaşı zammı Meclis'ten geçti
        En düşük emekli maaşı zammı Meclis'ten geçti
        Galatasaray'a kötü haber: Hakan transferi suya düştü!
        Galatasaray'a kötü haber: Hakan transferi suya düştü!
        Tartıştığı kişiyi ezdi! 4 gözaltı
        Tartıştığı kişiyi ezdi! 4 gözaltı
        Cinayet şüphelisi polisle çatıştı!
        Cinayet şüphelisi polisle çatıştı!
        "Adil bir sistem istiyoruz"
        "Adil bir sistem istiyoruz"
        ILO’dan asgari ücret tavsiyesi
        ILO’dan asgari ücret tavsiyesi
        Murat Çalık yoğun bakımda
        Murat Çalık yoğun bakımda
        Yazın bunları yaşıyorsanız yalnız değilsiniz!
        Yazın bunları yaşıyorsanız yalnız değilsiniz!