Memorial 12. hastanesini Bodrum’da açtı

Hastane 17.000 m²’lik alanda kurulan 50 poliklinik, 7 ameliyathane ve 148 yatak kapasitesiyle faaliyet gösteriyor. Hastanede, cerrahi branşlarda dahil, kadın ve çocuk sağlığından kalp hastalıklarına kadar bir çok alan bulunuyor.

Hastane Bodrum’un yanı sıra Milas, Datça, Fethiye, Marmaris, Göcek gibi ilçelerle birlikte Muğla merkez ve çevre bölgelerin sağlık ihtiyaçlarına da yanıt verecek kapasiteye sahip.

Meme kanseri tanısında aynı anda biyopsi imkanı sunan 3D Tomosentez Mamografi ve prostat büyümesi tedavisinde Cyber Ho Magneto Holep cihazı Bodrum’da ilk kez hastaların hizmetine açıldı. Bölgeye kazandırılan yeni teknolojiler arasında düşük radyasyonla kısa sürede çekim imkanı sunan 512 kesitli Bilgisayarlı Tomografi (CT) ile sanal kalp anjiyosunun yanı sıra tek seansta tüm omurgayı görüntüleyebilen omurga grafi cihazı da bulunuyor.

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Pediatrik acil servis, çocuk hastalar için gece 00.00’a kadar hizmet sunuyor. El ve pediatrik cerrahi gibi uzman alanlarda da hizmet veriliyor.

“BODRUM’DA SAĞLIK TURİZMİNE GÜÇ KATIYORUZ”

Memorial Sağlık Grubu CEO’su Bora Uludüz, açılışta şu açıklamayı yaptı:

“Memorial olarak yalnızca yeni bir hastane açmıyor; bulunduğumuz her bölgede sağlıkta kalite ve güveni yaygınlaştırıyoruz. Memorial Bodrum, yalnızca bölge halkının değil, çevre illerden ve yurt dışından gelen hastaların da ihtiyaçlarına yanıt verebilecek nitelikte planlandı. Sağlık turizmi açısından da önemli bir merkez olacağına inanıyoruz. Türkiye’nin sağlık vizyonuna katkı sunmak ve bu hizmeti daha geniş kitlelere ulaştırmak için yatırımlarımız sürecek.”