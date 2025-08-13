MEMUR-SEN TEKLİFİ REDDETTİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Başkanlığı'nda yapılan toplantıda kamu işveren heyetinin ilk teklifi açıklandı. Buna göre 2026'nın ilk altı ayı için yüzde 10, ikinci altı ay için yüzde 6; 2027 ilk altı ayı yüzde 4 ve ikinci altı ay için yine yüzde 4 oranında zam teklifi yapıldı.

Toplantının arından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, teklifi reddettiklerini açıkladı. Yalçın, Kamu İşveren Heyeti'nin açıkladığı teklifte refah payının, taban aylığının ve enflasyon gerçekliğinin olmadığını dile getirdi.

Yalçın, İşverenin umut değil, hayal kırıklığı ürettiğini ifade ederek, "Ortaya koyduğumuz irade işvereninin teklifine yansımamıştır. Bu oranlar, geçmiş kayıplarımızı telafi etmez, gelecekteki kaygılarımızı da önlemez. Bu yüzden teklifi reddediyoruz" şeklinde konuştu.