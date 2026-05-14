Memur maaş zammında enflasyon farkı belli oldu! 2026 Temmuz memur maaşı ne kadar olacak?
Memur ve memur emeklisi zammında dört aylık enflasyon verisi netleşti. TÜİK'in açıkladığı nisan ayı enflasyon rakamlarına göre aylık enflasyon yüzde 4.18, yıllık enflasyon ise yüzde 32.37 oldu. Böylece Temmuz 2026'da yapılacak maaş artışı için kritik verilerden biri daha kesinleşirken, milyonlarca memur "Memur maaşı ne kadar olacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammının eklenmesiyle oluşacak yeni maaş tablosu da gündemdeki yerini aldı. İşte memur zammı son durum...
Temmuz 2026 memur zammı için gözler açıklanan enflasyon verilerine çevrildi. TÜİK tarafından duyurulan nisan ayı enflasyonunun ardından memur ve memur emeklilerinin dört aylık zam oranı büyük ölçüde şekillendi. Ocak ayında en düşük memur maaşı 61 bin 890 TL’ye yükselirken, Temmuz ayında yapılacak yeni artışla birlikte maaşların hangi seviyeye çıkacağı merak konusu oldu. İşte unvanlara göre 2026 Temmuz memur maaşı hesaplama tablosu…
2026 NİSAN ENFLASYON VERİLERİ AÇIKLANDI
Nisanda aylık enflasyon yüzde 4.18, yıllık enflasyon ise yüzde 32.37 oldu. Yıllık enflasyonda son 6 ayın en yüksek seviyesine ulaşıldı
Nisan ayı enflasyon oranları ile beraber emekli zammında 4 aylık enflasyon farkı yüzde 14.64'e ulaştı.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Memur maaşı haziran ayı enflasyon oranlarının TÜİK tarafından açıklanmasının ardından belli olacak. En düşük memur maaşı 6 aylık enflasyon farkının yanı sıra toplu sözleşme zammı dikkate alınarak belirlenecek.
Memur ve memur emeklileri, 4 aylık enflasyon verisine ve toplu sözleşmeden gelen zam ile birlikte yüzde 10,51 oranında zammı şimdiden hak etti.
MEMUR ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile memur maaşı haziran ayı enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından belli olacak. Haziran ayı enflasyon oranları TÜİK tarafından 3 Temmuz tarihinde açıklanacak.
Memur maaşı 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile temmuz ayında yeniden belirlenecek.
MEMUR MAAŞINDA TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Memurlar yılın ikinci 6 ayı için yüzde 7 toplu sözleşme zammının yanında 6 aylık enflasyon farkı alacak.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR 2026 OCAK?
Ocak Temmuz döneminde en düşük memur maaşı 50.503 TL’den 61 bin 890 TL’ye, en düşük emekli memur aylığı 22.671 TL’den 27.888 TL’ye yükseltildi.