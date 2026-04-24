Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi MEMUR MAAŞI HESAPLAMA 2026 TEMMUZ | Memur maaşı ne kadar olacak, memura yüzde kaç zam gelecek?

        Memur maaşı hesaplama 2026 Temmuz! Memur maaşı ne kadar olacak?

        Milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü haziran ayı enflasyon oranlarına çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı Ocak, Şubat ve Mart enflasyon verileri sonrası 3 aylık enflasyon farkı açıklık kazandı. Toplu sözleşme zammına ek olarak oluşan enflasyon farkı, memur maaşlarına yapılacak yeni artışın temelini oluşturuyor. 3 aylın enflasyon farkı ile özellikle öğretmen, polis, hemşire, doktor ve diğer kamu personelleri için yeni maaş hesaplamaları yapılmaya başlandı. Peki, "Memur maaşı ne kadar olacak?" İşte 2026 Temmuz memur maaşı hesaplama tablosu...

        Kaynak
        Giriş: 24 Nisan 2026 - 21:24 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Memur maaşında yaşanan son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini koruyor. Memur ve memur emekli maaşları ocak ve temmuz aylarında yılda iki kez 6 aylık enflasyon farkının yanı sıra toplu sözleşme zammı eklenerek yeniden belirlenmektedir. Temmuz döneminde memurlar yüzde 7 toplu sözleşme zammının yanında 6 aylık enflasyon farkı alacak. Hatırlanacağı gibi Ocak döneminde en düşük memur maaşı 61 bin 890 TL olarak belirlenmişti. Peki, "Memur maaşı ne kadar olacak, 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile memura yüzde kaç zam gelecek?" İşte detaylar...

        2

        2026 MART ENFLASYON RAKAMLARI BELLİ OLDU

        TÜİK Mart ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) gerçekleşmelerini açıkladı. Buna göre Mart ayında enflasyon yıllık yüzde 30.87, aylık olarak ise yüzde 1.94 oldu. 12 aylık ortalama ise yüzde 32.82 olarak hesaplandı.

        Mart verisiyle beraber TÜFE'deki 3 aylık artış yüzde 10.04'e ulaştı.

        Memur ve memur emeklileri 3 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşmeden gelen zam oranlarına göre yüzde 6,07 oranında zammı şimdiden hak etti.

        3

        EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

        Memur maaşı haziran ayı enflasyon oranlarının TÜİK tarafından açıklanmasının ardından belli olacak. En düşük memur maaşı 6 aylık enflasyon farkının yanı sıra toplu sözleşme zammı dikkate alınarak belirlenecek.

        4

        MEMUR ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

        6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile memur maaşı haziran ayı enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından belli olacak. Haziran ayı enflasyon oranları TÜİK tarafından 3 Temmuz tarihinde açıklanacak.

        5

        MEMUR MAAŞINDA TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI NE KADAR OLACAK?

        Memurlar yılın ikinci 6 ayı için yüzde 7 toplu sözleşme zammının yanında 6 aylık enflasyon farkı alacak.

        6

        EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR 2026 OCAK?

        Ocak Temmuz döneminde en düşük memur maaşı 50.503 TL’den 61 bin 890 TL’ye, en düşük emekli memur aylığı 22.671 TL’den 27.888 TL’ye yükseltildi.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
