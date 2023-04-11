Ocak ve şubat ayı enlflasyon rakamlarının TÜİK tarafından açıklanmasının ardından gözler mart ayı enflasyon oranlarına çevrildi. En düşük emekli maaşına gelen zam sonrasında memur maaşlarında zam beklentisi oluşurken, en düşük emekli maaşının ne kadar olur sorusu gündeme geldi. Peki, "Memura ek zam var mı, en düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak?" İşte TÜİK ile memur maaşı hesaplama ekranı...