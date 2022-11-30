4 AYLIK ENFLASYON FAKI TOPLAMI BELLİ OLDU

Şimdiye kadar 4 ayın (Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim) enflasyon farkı açıklandı. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre ise 4 aylık enflasyon farkı toplamı yüzde 10.45 olarak hesplandı. Pazartesi günü ise Kasım ayı enflasyon farkının açıklanmasıyla birlikte son 5 aylık enflasyon farkının toplamı netleşecek.

Fiyat Endeksi (Tüketici Fiyatları) (2003=100)

TÜFE (Yıllık % Değişim) TÜFE (Aylık % Değişim) 10-2022 85.51 3.54 09-2022 83.45 3.08 08-2022 80.21 1.46 07-2022 79.60 2.37

İKİ TAHMİN ÖNE ÇIKTI: YÜZDE 14,09 - YÜZDE 17,03

Öte yandan memur ve memur emeklilerine ise 6 aylık enflasyon farkına ilaveten toplu sözleşme oranı da zam olarak ekleniyor. Olası tahminler gerçekleşirse memur ve yıl sonu enflasyon artışının yüzde 60 olması halinde yüzde 14,09 zam, yıllık enflasyon artışının yüzde 65 olması durumunda ise yüzde 17,03 oranın da zam yapılması bekleniyor.