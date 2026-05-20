        Memur zammı için yeni hesap ortaya çıktı! Temmuz 2026'da memur maaşları ne kadar artacak, en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

        Memur zammı için yeni hesap ortaya çıktı! Temmuz 2026’da memur maaşları ne kadar artacak?

        Memur zammı Temmuz 2026 dönemi yaklaşırken milyonlarca memur ve emeklinin gözü yeniden maaş hesaplarına çevrildi. TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon verileri öncesinde ilk zam senaryoları netleşmeye başlarken, özellikle "Memur zammı ne kadar olacak?", "En düşük memur maaşı kaç TL'ye yükselecek?" soruları gündemin en sıcak başlıkları arasında yer aldı. Toplu sözleşme farkı ve 4 aylık enflasyon verileri üzerinden yapılan yeni hesaplamalar dikkat çekerken; öğretmen, polis, hemşire ve memur maaşlarına ilişkin tahmini zamlı tablolar da ortaya çıktı. İşte Temmuz 2026 memur maaş zammında son durum ve unvanlara göre güncel maaş hesaplama tablosu…

        Giriş: 20 Mayıs 2026 - 13:03
        Memur zammı Temmuz 2026 için hesaplamalar hız kazandı. TÜİK’in açıkladığı 4 aylık enflasyon verisi sonrası memur ve memur emeklilerinin alacağı zam oranı yeniden gündeme geldi. Toplu sözleşme zammına eklenecek enflasyon farkıyla birlikte milyonlarca kişi "Memur maaşı ne kadar olacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte unvanlara göre 2026 Temmuz memur maaşı hesaplama tablosu…

        2026 NİSAN ENFLASYON VERİLERİ AÇIKLANDI

        Nisanda aylık enflasyon yüzde 4.18, yıllık enflasyon ise yüzde 32.37 oldu. Yıllık enflasyonda son 6 ayın en yüksek seviyesine ulaşıldı.

        Verilere göre ocak enflasyonu yüzde 4.84, şubat enflasyonu yüzde 2.96, mart ayı enflasyonu yüzde 1.94 ve nisan ayı enflasyonu ise yüzde 4.18 olarak gerçekleşti. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 14.64 zam şimdiden kesinleşti.

        Nisan ayı enflasyon oranları ile beraber emekli zammında 4 aylık enflasyon farkı yüzde 14.64'e ulaştı.

        TEMMUZ 2026 MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK?

        Memur maaşı haziran ayı enflasyon oranlarının TÜİK tarafından açıklanmasının ardından belli olacak. En düşük memur maaşı 6 aylık enflasyon farkının yanı sıra toplu sözleşme zammı dikkate alınarak belirlenecek.

        Memur ve memur emeklileri, 4 aylık enflasyon verisine ve toplu sözleşmeden gelen zam ile birlikte yüzde 10,51 oranında zammı şimdiden hak etti.

        MEMUR ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

        6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile memur maaşı haziran ayı enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından belli olacak. Haziran ayı enflasyon oranları TÜİK tarafından 3 Temmuz tarihinde açıklanacak.

        Memur maaşı 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile temmuz ayında yeniden belirlenecek.

        MEMUR MAAŞINDA TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI NE KADAR OLACAK?

        Memurlar yılın ikinci 6 ayı için yüzde 7 toplu sözleşme zammının yanında 6 aylık enflasyon farkı alacak.

        EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR 2026 OCAK?

        Ocak Temmuz döneminde en düşük memur maaşı 50.503 TL’den 61 bin 890 TL’ye, en düşük emekli memur aylığı 22.671 TL’den 27.888 TL’ye yükseltildi.

        Kağıthane'de bir bankada özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Oğuzhan Haşim (32), akşam saatlerinde babası Faruk Haşim (58) ile yemek yedikten sonra odasına geçti. Sabah işe giden Faruk Haşim, akşam eve döndüğünde oğlunu odasında yerde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekip...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        MSB: Patriot gücü değişimi Haziran'da
        Malatya'da korkutan deprem!
        İstanbul'da dev final!
        Sepet yapmanın önemi ortaya çıktı
        NYT'den Ahmedinejad iddiası
        Sağanak yağmur uyarısı! Türkiye genelinde bekleniyor
        Icardi'de şimdilik sonuç çıkmadı
        Betül, 22 yaşındaydı... Kafa kafaya ölüm!
        Udinese'den Zaniolo ve transfer açıklaması!
        Sürpriz şampiyonların sezonu!
        En erken ve en geç evlenen iller belli oldu
        "Türkiye, 24 yıl beklememeliydi!"
        Ünlü oyuncu sahnede sakatlandı
        Konutta reel düşüş devam ediyor
        Evinde ölü bulundu, şüpheli denilerek soruşturma başlatıldı
        10 yıl önce kayboldu... En yakını gözaltında!
        Neden bere taktığını açıkladı
        İşin aslı ortaya çıktı
        Samsung greve gidiyor
