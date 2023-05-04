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Memur zammında 4 aylık enflasyon farkı netleşti! İşte yeni maaş senaryoları...

Nisan ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından memur maaş zammında oranlar şekillenmeye başlandı. Nisan ayı enflasyon oranı yüzde 2,39 olurken 4 aylık enflasyon farkı toplamda 15,21 oldu. Memur maaşlarının enflasyon farkı Ocak ayında yapılan %8'lik toplu sözleşme zammı üzerinden hesaplanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ocak ayında yüzde 30 oranında zam alan memurların enflasyona ezdirilmeyeceğini açıkladı. İşte 2023 Temmuz memur ara zammı son dakika gelişmeleri ve 4 aylık enflasyon farkına göre memur maaşları...

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  • MEMUR ZAMMI SON DAKİKA 2023 | Memur zammında 4 aylık enflasyon farkı netleşti! Temmuz memur zammı ne kadar, yüzde kaç olacak? İşte yeni maaş senaryoları...

    Memur zammı son dakika gelişmeleri, kamu kurumlarında çalışan memurlar ve Bağkur, SSK ve Emekli Sandığı’ndan emekli olanlar tarafından takip ediliyor. Nisan ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından memur zammında 4 aylık zam oranı kesinleşti. Yılda iki kez 6 aylık enflasyon farkına göre yapılan memur maaş zammı, Ocak ayında refah payıyla birlikte yüzde 30 oranında yapılmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Temmuzda enflasyon farkı yanında, refah payı artışını da dikkate alan bir düzenleme yapacağız. Memurlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü yine tutacağız." ifadelerini kullanırken gözler "Temmuz memur zammı ne kadar, yüzde kaç olacak?" sorusuna çevrildi. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç 4 aylık enflasyon farkıan göre memur maaşlarını hesapladı. İşte 2023 Memur maaş zammında son durum...
  • MEMUR ZAMMI SON DAKİKA 2023 | Memur zammında 4 aylık enflasyon farkı netleşti! Temmuz memur zammı ne kadar, yüzde kaç olacak? İşte yeni maaş senaryoları...

    NİSAN AYI TÜİK VERİLERİ AÇIKLANDI!

    TÜİK nisan ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 43.68, bir önceki aya göre ise yüzde 2.39 yükseldi.

    Beklenti aylık enflasyonun yüzde 2.65, yıllık enflasyonun ise yüzde 44.06 gelmesi yönündeydi.
  • MEMUR ZAMMI SON DAKİKA 2023 | Memur zammında 4 aylık enflasyon farkı netleşti! Temmuz memur zammı ne kadar, yüzde kaç olacak? İşte yeni maaş senaryoları...

    4 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR?

    Son 6 aylık enflasyon oranları memur maaşlarına doğrudan etki edecek. Memurlar yeni yılda yüzde 8 toplu sözleşme zammı aldı. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarındaki enflasyon oranları toplu sözleşmeyi aşması durumunda memurlar enflasyon farkı alacak.
  • MEMUR ZAMMI SON DAKİKA 2023 | Memur zammında 4 aylık enflasyon farkı netleşti! Temmuz memur zammı ne kadar, yüzde kaç olacak? İşte yeni maaş senaryoları...

    4 AYLIK ENFLASYON FARKI TOPLAMI

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ocak ayında enflasyonu 6,65, Şubat ayında 3,15, Mart ayında 2,29 ve son olarak Nisan ayında 2,39 olarak açıkladı. 4 aylık enflasyon toplamda 15,21 oldu.

    Memur ve emekli maaşlarında şimdiye kadar yüzde 6,68 oranında enflasyon farkı alacağı oluştu.
  • MEMUR ZAMMI SON DAKİKA 2023 | Memur zammında 4 aylık enflasyon farkı netleşti! Temmuz memur zammı ne kadar, yüzde kaç olacak? İşte yeni maaş senaryoları...

    TEMMUZ ZAMLARI BELLİ OLMAYA BAŞLADI!

    Nisan ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından memur maaşlarına ve emekli aylıklarına temmuz ayında yapılacak zam da belli olmaya başladı. 
  • MEMUR ZAMMI SON DAKİKA 2023 | Memur zammında 4 aylık enflasyon farkı netleşti! Temmuz memur zammı ne kadar, yüzde kaç olacak? İşte yeni maaş senaryoları...

    YÜZDE 8 TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI ÜZERİNDEN HESAPLANACAK

    Memur maaşlarındaki enflasyon farkı ocak ayında yapılan yüzde 8 toplu sözleşme zammı üzerinden hesaplanacak. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına ise enflasyon oranında zam yapılacak.
  • MEMUR ZAMMI SON DAKİKA 2023 | Memur zammında 4 aylık enflasyon farkı netleşti! Temmuz memur zammı ne kadar, yüzde kaç olacak? İşte yeni maaş senaryoları...

    MEMUR MAAŞLARINA NORMAL ARTIŞIN ÜZERİNDE 13,52 PUAN İLAVE ZAM YAPILDI

     

    Ocak ayında memur ve emekli aylıklarına yüzde 30 oranında zam yapıldı. Normal artışın üzerine memur maaşlarında 13.52 puan, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına da 14.6 puan ilave zam yapıldı. Geçen yıl memurlara verilen 2.5 puanlık ilave zam izleyen 6 aylık dönemdeki enflasyondan mahsup edilirken, bu yıl verilen ilave zam mahsup edilmeyecek. Bu durum, memurların maaş zammı hesaplamasında değişikliğe yol açacak.
  • MEMUR ZAMMI SON DAKİKA 2023 | Memur zammında 4 aylık enflasyon farkı netleşti! Temmuz memur zammı ne kadar, yüzde kaç olacak? İşte yeni maaş senaryoları...

    MEMUR MAAŞLARINA VE EMEKLİ MEMUR AYLIKLARINA YÜZDE 13.08 ZAM!

     

    Memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına ocak ayında yüzde 30 oranında zam yapıldı. Bu zammın 8 puanı toplu sözleşmeden, 8.48 puanı geçen yılın ikinci yarısındaki enflasyon farkından, 13.52 puanlık kısmı ise refah zammından oluşuyor. Geçen yılın ocak ayında yapılan yüzde 2.5’lik refah zammı, temmuz ayında enflasyon farkından mahsup edilirken, bu yıl mahsup işlemi yapılmayacak. Bu sayede kalıcı olarak 13.52 puanlık refah zammı yapılmış olacak.
  • MEMUR ZAMMI SON DAKİKA 2023 | Memur zammında 4 aylık enflasyon farkı netleşti! Temmuz memur zammı ne kadar, yüzde kaç olacak? İşte yeni maaş senaryoları...

    Temmuz ayında memur maaş zammı hesaplanırken 6 aylık enflasyondan önce ocak ayındaki yüzde 8’lik toplu sözleşme zammı mahsup edilecek. Bu şekilde hesaplanacak enflasyon farkına bu yılın ikinci yarısı için belirlenmiş olan yüzde 6 toplu sözleşme zammı uygulanacak. Yılın ilk 4 aylık döneminde enflasyon yüzde 15.21 olduğu için, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına bu şekilde hesaplanan zam yüzde 13.08 olacak. Enflasyon mayıs ve haziran aylarında sabit kalırsa temmuz ayında bu oranda zam yapılacak.
  • MEMUR ZAMMI SON DAKİKA 2023 | Memur zammında 4 aylık enflasyon farkı netleşti! Temmuz memur zammı ne kadar, yüzde kaç olacak? İşte yeni maaş senaryoları...
    Memur maaşları ne olacak?    
    (TL)    
    UNVAN VE DERECE 2023 Ocak 4 aylık enflasyona göre
    Vali 49.790 56.303
    Genel müdür (1/4) 43.265 48.924
    Kaymakam 1. sınıf (4/1) 36.724 41.527
    Şube müdürü (Lisans - 4/1) 15.232 17.224
    Memur (Lise - 15/1) 11.100 12.552
    Öğretmen (9/1) 12.558 14.201
    Başkomiser (8/1) 18.630 21.066
    Polis memuru (9/1) 16.570 18.737
    Pratisyen hekim (8/1) 18.861 21.328
    Uzman hekim (7/1) 19.732 22.313
    Hemşire (Lisans - 9/1) 13.785 15.588
    Mühendis (8/1) 17.270 19.529
    Teknisyen (Teknik lise - 13/1) 11.626 13.147
    Araştırma görevlisi (8/1) 17.498 19.787
    Vaiz (Lisans - 9/1) 13.841 15.651
    Avukat (9/1) 16.770 18.964
    Hizmetli (Lise - 15/1) 10.170 11.500
    En düşük memur maaşı (Aile ödeneği dahil) 11.848 13.398
    Maaş hesaplamalarında bekâr, çocuksuz, mesleğine yeni başlamış kişiler esas alınmıştır
  • MEMUR ZAMMI SON DAKİKA 2023 | Memur zammında 4 aylık enflasyon farkı netleşti! Temmuz memur zammı ne kadar, yüzde kaç olacak? İşte yeni maaş senaryoları...

    Şayet ocak ayındaki 13.52 puanlık refah zammı da mahsuplaşmaya dahil edilecek olsaydı bu yılın ilk 6 ayındaki enflasyon yüzde 21.52’yi (8+13.52) aşmadıkça memur maaşlarına temmuz ayında sadece yüzde 6 oranında toplu sözleşme zammı yapılacaktı, enflasyon farkı uygulanmayacaktı.
  • MEMUR ZAMMI SON DAKİKA 2023 | Memur zammında 4 aylık enflasyon farkı netleşti! Temmuz memur zammı ne kadar, yüzde kaç olacak? İşte yeni maaş senaryoları...
    Emekli memur aylıkları ne olacak?    
    (TL) 2023 Ocak 4 aylık enflasyona göre
    Müsteşar (1/1) 28.729 32.487
    Genel müdür (1/1) 25.427 28.753
    Şube müdürü (Lisans - 1/4) 11.848 13.398
    Memur (Lisans - 1/4) 9.650 10.912
    Öğretmen (1/4) 11.848 13.398
    Kaymakam 1. sınıf (1/4) 16.697 18.881
    Başkomiser (1/4) 12.151 13.740
    Polis memuru (1/4) 11.948 13.511
    Hemşire (Lisans - 1/4) 11.848 13.398
    Mühendis (1/4) 11.848 13.397
    Teknisyen (Lise -1/4) 8.506 9.619
    Pratisyen hekim (1/4) 20.725 23.436
    Profesör (1/4) 22.680 25.647
    İmam-hatip 11.848 13.398
    Avukat (1/4) 11.848 13.398
    En düşük memur emekli aylığı 7.901 8.934
    Memur emekli aylıklarına ek ödeme dahildir  

     

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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