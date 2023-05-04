Memur zammında 4 aylık enflasyon farkı netleşti! İşte yeni maaş senaryoları...

Memur zammı son dakika gelişmeleri, kamu kurumlarında çalışan memurlar ve Bağkur, SSK ve Emekli Sandığı’ndan emekli olanlar tarafından takip ediliyor. Nisan ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından memur zammında 4 aylık zam oranı kesinleşti. Yılda iki kez 6 aylık enflasyon farkına göre yapılan memur maaş zammı, Ocak ayında refah payıyla birlikte yüzde 30 oranında yapılmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Temmuzda enflasyon farkı yanında, refah payı artışını da dikkate alan bir düzenleme yapacağız. Memurlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü yine tutacağız." ifadelerini kullanırken gözler "Temmuz memur zammı ne kadar, yüzde kaç olacak?" sorusuna çevrildi. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç 4 aylık enflasyon farkıan göre memur maaşlarını hesapladı. İşte 2023 Memur maaş zammında son durum...