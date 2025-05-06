Memur zamında yaşanan son dakika gelişmeleri kamuoyunun gündemindeki yerini aldı. Nisan ayı enflasyon verileri ile SSK ve BAĞ-KUR emekli maaşında dört aylık enflasyon farkı yüzde 13,36 olarak gerçekleşirken, memur maaşlarında enflasyon farkı yüzde 6,94 oldu. Emekli ve memur maaş zammı ocak ve temmuz dönemlerinde yılda iki kez yeniden belirlenmektedir. Bilindiği üzere ocak ayında en düşük memur maaşı 43.698 TL olarak belirlenmişti. Peki, "Memur maaşı ne kadar olacak? Memura enflasyon farkı ile yüzde kaç zam gelecek?" İşte 2025 Temmuz memur maaşı hesaplama formülü...