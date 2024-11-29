Memurları ilgilendiren düzenleme TBMM'de

AK Parti Grup Başkanı Güler, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü vesilesiyle dost ve kardeş Filistin halkının yanında olduklarını ifade ederek, soykırımcı İsrail'in 420 gündür aralıksız devam ettirdiği katliamları lanetledi. Güler, Uluslararası Ceza Mahkemesinin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkındaki tutuklama kararının kısa zaman içinde gerçekleşmesini temenni ettiklerini söyledi.

Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçında İsrailli futbolcunun gol attıktan sonra asker selamı vermesine tepki gösteren Güler, Maccabi Tel Aviv'li futbolcunun bu katliamları onaylıyormuş gibi yaptığı asker selamını kınadığını, UEFA yetkililerinin neler yapacağını izlediklerini belirtti. REKLAM Güler, "Bozkurt işareti yapan futbolcumuz Merih Demiral'a 2 maç ceza veren UEFA'nın bu kadar açık bir hadsizliği, pervasızlığı, saygısızlığı ifade eden, adeta katliamları onaylayan bu asker selamına ne yapacağını göreceğiz. Gerçi Batılı tüm merkezlerin iki yüzlü riyakar tavırlarını biliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

KANUN TEKLİFİ 26 MADDEDEN OLUŞUYOR AK Parti Grup Başkanı Güler, kanun teklifinin 26 maddeden oluştuğunu belirterek, teklifle Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Teşkilatında personel istihdamına dair mevcut uygulamada yer alan hususların kanun düzeyine taşınmasını hedeflediklerini söyledi. Mezkur teşkilatın üstlendiği görevlerin daha da güçlü bir mesleki omurgayla yürütülebilmesini teminen, kariyer meslek personeli istihdam edilebilmesi yönünde düzenlemelerin teklifte yer aldığını anlatan Güler, halihazırda kariyer meslek personelinin "kadroya bağlı süreli" olarak geçici görevlendirme yoluyla Cumhurbaşkanlığında istihdam edildiğini belirtti.

Teklifin, bu nitelikteki personelin kamuda kariyer meslek alımını düzenleyen 657 sayılı Kanunun ek 41'inci maddesi çerçevesinde kadrolu olarak ve bir kariyer sistemi dahilinde çalıştırılabilmesini öngördüğünü dile getiren Güler, teklifte yer alan diğer düzenlemelere ilişkin şu bilgileri verdi: REKLAM "Teklifimizde, ayrıca Anayasa Mahkemesinin, üst kademe kamu yöneticilerini düzenleyen 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hakkında verdiği iptal kararlarının gereği olarak 375 sayılı ve 399 sayılı KHK'lerde gerekli uyum düzenlemeleri ile Cumhurbaşkanlığı ve TBMM İdari Teşkilatı personelinin ek göstergelerinin diğer kurum ve kuruluşlardaki emsalleriyle aynı eşit dereceye getirilmesiyle ilgili olarak 7417 sayılı Kanun hükümlerinin gerektirdiği uyum düzenlemelerine bu teklifimizde yer veriyoruz. Kanun teklifimizle, yurt dışı daimi görevlere atanmayla ilgili genel usul ve esasları kanun düzeyinde tarif ediyoruz. Bu çerçevede esas olarak mevcut uygulama korunmakla birlikte yine memurlarımız bakımından önemli bir iyileştirici düzenleme yapılarak, bu görevlere atanmayla ilgili disiplin şartının yönetici görevlere atanmada aranan disiplin şartlarıyla aynı şekilde belirlenmesini sağlamayı öngörüyoruz. Mevcut durumda uyarma dahil herhangi bir disiplin cezası alan memurumuz yurt dışı görevlere atanma hakkını ilanihaye kaybetmekte iken düzenlememizle mevcut mevzuatın yönetici görevler için aradığı şartların aynısını getirerek bir mağduriyeti engelliyoruz. Türkiye İstatistik Kurumunun gelirleri, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının döner sermaye işletmeleri gibi Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından iptal edilen bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde yer alan hükümlere kanuni şart, dayanak arandığı için kanuni düzenleme olarak teklifimizde yer veriyoruz."

AYM İPTAL KARARLARINDAKİ GEREKÇELER GÖZ ÖNÜNE ALINARAK DÜZENLEME YAPILIYOR Teklifte, AYM tarafından iptal edilen EÜAŞ'ın görev ve yükümlülüklerine ilişkin bazı hükümlerin, faaliyetlerin devamlılığını temin etmek amacıyla iptal kararındaki gerekçeler göz önüne alınarak düzenlendiğini belirten Güler, kariyer uzman kadrolarına atanmayla ilgili yeterlik sınavının azami bir sürede tamamlanmasına dair AYM kararının da gereğinin yerine getirildiğini söyledi.

AK Parti Grup Başkanı Güler, "Teklifte, devlet memurlarının cumhurbaşkanınca belirlenecek yurt dışındaki kurumlarda görevlendirilmeleri halinde aylıksız izinli sayılabilmesi, eşi uluslararası kuruluşlarda görev yapan veya kamu kurumlarınca yurt dışında görevlendirilen memurlara 3 yıla kadar aylıksız izin kullanabilmeleri için bir imkan getiriyoruz. Sözleşmeli personel pozisyonlarından memur kadrolarına atananların sözleşmeli olarak geçirdikleri sürelerin disiplin cezası almadan geçirilen ve dolayısıyla ilave kademe hakkı sağlayan sürelerin hesabında dikkate alınmasını öneriyoruz. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığında görev yapan bazı memurların diğer kamu kurumlarındaki emsallerinin faydalandığı ek göstergelerden faydalanabilmesi ile aynı başkanlıkta kariyer meslek personeli istihdam edilebilmesi yönünde düzenlemelere de kanun teklifimizde yer veriyoruz." diye konuştu.

REKLAM MECLİSİN GÜNDEMİNDE NELER VAR? Bir gazetecinin, Meclisin gelecek haftaki gündemine ilişkin sorusu üzerine Güler, haftaya TBMM Genel Kurulunda Köy Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edileceğini, daha sonra komisyon görüşmeleri tamamlanan Genel Sağlık Sigortası'na ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin görüşmelerine geçileceğini bildirdi.

Güler, Kamu Başdenetçisi seçilen Mehmet Akarca'nın da salı günü TBMM Genel Kurulunda yemin ederek görevine başlayacağını açıkladı. AK Parti Grup Başkanı Güler, Plan ve Bütçe Komisyonunda bütçe görüşmelerinin bugün tamamlanacağına işaret ederek, 9 Aralık'ta Genel Kurulda bütçe görüşmelerinin başlayacağını ve 20 Aralık'ta tamamlanacağını söyledi.

"ÇOK TALİHSİZ AÇIKLAMALARI OLDU" CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçundan tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer'i cezaevinde ziyaret etmesini değerlendiren Güler, "Çok talihsiz açıklamaları oldu. Türkiye bir hukuk devleti. Anayasal düzlemde herkesin hem kanunlara hem yönetmeliklere hem de mevzuata uyma zorunluluğu var. Ancak son dönemlerde görüyoruz ki CHP Genel Başkanı dahil milletvekilleri, genel başkan yardımcıları veya belediye başkanları kendilerini başka bir aleme taşıdılar. Adeta hiçbir kanunun kendilerinin muhatabı olmadığını, kanunlardan münezzeh olduklarını, kanunların onları ilgilendirmediği gibi tavır ve davranışlara girdiğini görüyoruz." ifadesini kullandı.

REKLAM Esenyurt Belediyesi ile ilgili soruşturmanın gizli bir soruşturma olduğunun altını çizen Güler, "İddianame hazırlandığında ve mahkemece kabul edildiğinde ilgili belediye başkanı hakkında nelerin olduğunu, hangi iddiaların, şüphelerin olduğunu veya hangi suça karıştığını göreceğiz, ondan sonra da yargılama başlayacak." diye konuştu. AK Parti Grup Başkanı Güler, "Gizli olarak yürütülen bu soruşturma, henüz iddianameye dönmediyse şimdiden ilgili kişiyi suçsuz ilan etmek, suçu olmadığını söylemek, acaba ne biliyorlar da böyle bir kanaate sahipler çok merak ediyorum. Kamu görevi ifa eden başsavcıların, savcıların, hakimlerin de son dönemlerde CHP'li yetkililer tarafından tehdit edildiklerini görüyoruz. Adeta onlara parmak sallandığını görüyoruz." dedi.

Anayasa'nın 9 ve 10'uncu maddelerine işaret eden Güler, "Hiçbir zümre, siyasi oluşum, kişi, dernek, vakıf, siyasi parti, bunların ne yöneticileri ne üyeleri kanunlardan kaçamazlar. Herkes kanunlar önünde eşittir. Kim suç işliyorsa, suça karışmışsa bağımsız ve tarafsız yargı önünde hesap vereceklerdir." diye konuştu. Zamanında bu ülkede hangi başsavcıların, savcıların neler çevirdiğini yıllar sonra öğrendiklerini söyleyen Güler, şunları kaydetti:

"Google'dan tarama yapan, sahte gazete kupürleriyle iddianame hazırlayan, uydurulmuş bilgiler ışığında iddianameler hazırlayan savcıları gördük. Herhalde CHP, onlarla şu andaki görev yapanları karıştırıyor. Geçmişte bu türden sahte evraklar, gazete kupürleri, Google taramasıyla nice başsavcıların hazırladığı iddianameleri hatırlayarak, şimdikilerle karıştırmasınlar. Yargımız, bağımsız ve tarafsız olarak görevinin başındadır. Kimse de adil yargılanmayı etkileyecek şekilde birilerine parmak sallamasın, tehdit etmesin."