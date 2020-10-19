Menajerimi Ara 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Menajerimi Ara 9. bölüme Beren'in Dicle'nin sırrını öğrenmesi damga vurdu. Dicle ve Barış arasındaki çekim devam ederken diziye katılan yeni karakter Emir Elidemir Barış'ı çileden çıkarıyor. Menajerimi Ara 9. bölümde neler oldu? Menajerimi Ara 10. bölüm ön izleme izle

MENAJERİMİ ARA 9. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dicle’nin Kıraç’ın kızı olduğunu öğrenen Beren, Dicle’yi hayatlarından çıkarmaya karar verir. Feris ve Kıraç, iki eski sevgili olan oyuncuları Gülce ve Hakan’ı aynı projede oynamaları için ikna etmeye çalışırken, yaşanan yanlış anlaşılmalar ortalığı karıştırır ve ajansta işler zora girer. Nejat’ın kendisinden bir şeyler sakladığını düşünen Feris, hiç beklemediği bir gerçekle karşılaşır. Dicle kendi hayatındaki sorunlarla mücadele ederken, Feris’in oyuncusu olan Emir’le tanışır. Barış ise hem Dicle’nin yanında olmaya hem de Beren’i durdurmaya çalışır. Ajansta yaşanan her şey sosyal medyaya sızınca, içlerinde muhbir olduğundan emin olan menajerler durumu çözmek için harekete geçer. Beren ve Dicle ile ilgili ortaya çıkan gerçekler ajanstaki bütün dengeleri değiştirecektir.

MENAJERİMİ ARA 10. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Menajerimi Ara bundan Sonra Pazar günü izleyici karşısına çıkacak. Menajerimi Ara 10. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

MENAJERİMİ ARA 10. BÖLÜM ÖN İZLEME İZLE