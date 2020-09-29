Star Tv ekranlarında yayınlanan Menajerimi Ara 29 Eylül son bölümde neler oldu? Sorusu dizi seveler tarafından merak ediliyor. Menajerimi Ara dizisi yeni bölüm fragmanı da yayınlandı.

MENAJERİMİ ARA 29 EYLÜL SON BÖLÜM

Barış, Dicle’ye; “gitme, benimle kal” dediğinde Dicle’nin kafası karışır. Beren ise Dicle ve Barış’ın yakınlaşmasından huzursuz olmuştur.

Ajansı almak için Ceylan’la görüşen Kıraç çok heyecanlıdır. Diğer menajerler bu durum karşısında Kıraç kadar hevesli değildir.

Rıza Kocaoğlu, rol aldığı diziden bir film çekimi için kısa süreliğine ayrılır. Ancak Rıza, yeni filminin çekimi başlamak üzereyken Feris’i çok şaşırtacak bir şey yapar.

Bu esnada Boran Kuzum da çok istediği bir filmin oyuncu seçmelerine hazırlanmaktadır. Çınar, ne yazık ki aşırı heyecanlanan Boran’ı sakinleştirmekte zorlanır.

Mayda, Kıraç’a ajansı satın aldığında Dicle’yi işten çıkarması konusunda baskı yapar. Kıraç bu konuda ne yapacağını şaşırmış haldedir. Dicle’nin kaderi şimdi ajansın yeni sahibinin ellerindedir.

MENAJERİMİ ARA 7. BÖLÜM FRAGMANI YENİ!