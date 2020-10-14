Fransız yapımı Dix pour cent dizisinden uyarlanan Menajerimi Ara 8. bölüm dün izleyiciyle buluştu. Menajerimi Ara yeni bölümü artık Pazar akşamları yayınlanacak. Dizinin takipçileri Menajerimi Ara 9. bölümde neler olacağını merak etmeye başladı. Menajerimi Ara 9. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Menajerimi Ara yeni bölüm fragmanı...

MENAJERİMİ ARA 9. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

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— Menajerimi Ara Dizi (@menajerimiara) October 13, 2020

MENAJERİMİ ARA 8. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ajansın başına Mayda’nın geçmesiyle taşlar yerinden oynar. Dicle işleri yoluna koymak için Mayda’ya Kıraç’la ilişkisini açıklarken her şeyi daha karmaşık hale getireceğinin farkında değildir. Büyük bir etkinlik için hazırlanan Çınar ve Feris karşılaştıkları krizi çözmek için ellerinden geleni yaparlar.

Ajans çalışanları yılın etkinliğine dair her şeyi çözdüklerini düşünürken etkinlik sırasında herkesle birlikte onlar da büyük bir sürprizle karşılaşır. Ancak o gecenin asıl büyük sürprizi Beren’in Dicle hakkında öğrendikleri olacaktır.