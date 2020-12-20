Her bölümde sinema ve dizi dünyasından bir ismin konuk olduğu Menajerimi Ara dizisi yayınlandığı ilk günden beri ilgiyle izleniyor. Menajerimi Ara dizisi takipçileri diziye dair her şeyi merak ediyor. Menajerimi Ara nerede çekiliyor? Menajerimi Ara konusu ne?

MENAJERİMİ ARA NEREDE ÇEKİLİYOR?

Hayali yetenek ajansı EGO'nun bulunduğu bina, İstanbul - Maslak‘taki 42 Plaza'yken Dicle karakterinin ilk 3. bölüm kaldığı ev Şişli ilçesinde bulunan Kurtuluş semtindedir. İç çekimlerin bir kısmı ise Beykoz Kundura Fabrikası'nda gerçekleşmektedir.

MENAJERİMİ ARA KONUSU NE?

Yetenek ajansı Ego'ya bağlı Kıraç (Barış Falay),Feris (Canan Ergüder),Çınar (Fatih Artman) ve Peride (Ayşenil Şamlıoğlu) adlı dört menajer her gün yönetilmesi zor durumlarla uğraşıyor ve iş vizyonlarını savunuyorlar. Sanatı ve işi ustaca birleştiriyorlar, ancak özel ve profesyonel yaşamları bazen çatışmaya giriyor. Menajerler ve asistanları, bizi ünlü oyuncuların vahşi dünyasının perde arkasına götürüyor; kahkahalar, duygular, entrika, hayal kırıklığı ve gözyaşlarının sürekli çarpıştığı yere. Bu vahşi dünyanın içerisine ilk kez giren Dicle (Ahsen Eroğlu),egosu boylarından da yüksek olan kişiliklere karşı mücadelesine en alttan başlayarak savaşa ben de varım diyor.