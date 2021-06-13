Bir süredir Hürriyet Gazetesi'nin Kelebek ekinde astroloji yazıları yazan Dinçer Güner araştırılıyor. Menajerimi ara dizisinin bu haftaki konuklarından biri olan Dinçer Güner, sosyal medyanın en aktif isimlerinden biri.

DİNÇER GÜNER KİMDİR?

Dinçer Güner, 29 Nisan 1984’te İstanbul’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı bölümünden 2003 yılında mezun oldu. Üniversite eğitiminin ardından bir süre basın danışmanlığı ve kitap editörlüğü yaptı. Daha sonra, en büyük hobisi olan astrolojiyi profesyonel bir işe dönüştürmek için 2007-2009 yılları arasında Öner Döşer’in kurmuş olduğu AstroArt Astroloji Okulu’nda temel ve ileri seviye Klasik astroloji derslerine katılarak mezun oldu ve ustalık belgesi aldı.

Ardından Merih Akalın’dan Hint (Vedik) astroloji dersleri ile psikolojik dinamikleri çok iyi anlayabilmek adına Prof. Dr. Mehmet Zararsızoğlu’ndan sistem dizimleri ve aile dizimleri üzerine psikoterapi eğitimi aldı. “Tavrın değişirse, kaderin değişir” diyen Güner, şimdilerde, kendi kurduğu Türkiye’nin en çok takip edilen astroloji blogunda önemli gökyüzü olayları ve kişiler üzerindeki etkilerini yazıyor, bireysel danışmanlık, astroloji eğitimi ve seminer çalışmalarına devam ediyor.

Aynı zamanda Sözcü gazetesi, Morhipo ve Marie Claire dergilerinde ve kişisel blogunda düzenli yazılar yazıyor, televizyon programlarına konuk olarak tüm okuyucu ve izleyicilerine gökyüzünün etkileri hakkında bilgiler veriyor. Güner’in yayımladığı diğer kitapları ise şunlardır: 2013 Astroloji Rehberi ve Burçlar, 2014 Senin Yılın, Zamanlamanın Gücü 2015